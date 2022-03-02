11:26 02.03.2022 (обновлено: 11:47 02.03.2022)
Испания поставит Украине наступательное оружие
Премьер: Испания поставит Украине наступательное оружие
Посольство Испании
МАДРИД, 2 мар – РИА Новости. Испания поставит Украине наступательное оружие, сообщил премьер Педро Санчес.
"Хочу заявить, что Испания также передаст украинскому сопротивлению наступательное вооружение", - заявил Санчес, выступая перед конгрессом депутатов.
"Испания всегда считала, что это нападение на Европу (операция российских войск на Украине – ред.). На ее принципы и ее ценности. И поэтому мы всегда координировали действия на европейском уровне. Поэтому мы поддерживаем активизацию Европейского фонда мира для поставок оборонительного и наступательного вооружения Европейским Союзом Украине. Испания четвертый донор этого фонда. Это была моя позиция и позиция правительства Испании. И считаю ее адекватной. Твердо уверен, что на угрозу Европе мы должны дать европейский ответ, координированный, единый", - заявил Санчес.
Ранее премьер Педро Санчес заявлял, что Испания не будет поставлять наступательное вооружение Украине напрямую, а будет участвовать лишь через Европейский фонд мира.
Испания ранее также направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты – каски и жилеты.
Во вторник испанское минобороны заявило, что отправляет в Латвию еще 150 военных из подразделения полевой артиллерии, военных инженеров, саперов.
В настоящее время на восточном фланге НАТО базируются 800 испанских военных, в частности, 350 военных в Латвии, четыре истребителя Eurofighter и 130 военных были недавно переброшены в Болгарию, также три военных корабля и около 300 моряков, которые изначально должны были быть переброшены в Черное море, находятся сейчас в восточной части Средиземного моря.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.