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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Испания поставит Украине наступательное оружие
Испания поставит Украине наступательное оружие - РИА Новости, 02.03.2022
Испания поставит Украине наступательное оружие
Испания поставит Украине наступательное оружие, сообщил премьер Педро Санчес. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:26
2022-03-02T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
испания
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МАДРИД, 2 мар – РИА Новости. Испания поставит Украине наступательное оружие, сообщил премьер Педро Санчес."Хочу заявить, что Испания также передаст украинскому сопротивлению наступательное вооружение", - заявил Санчес, выступая перед конгрессом депутатов."Испания всегда считала, что это нападение на Европу (операция российских войск на Украине – ред.). На ее принципы и ее ценности. И поэтому мы всегда координировали действия на европейском уровне. Поэтому мы поддерживаем активизацию Европейского фонда мира для поставок оборонительного и наступательного вооружения Европейским Союзом Украине. Испания четвертый донор этого фонда. Это была моя позиция и позиция правительства Испании. И считаю ее адекватной. Твердо уверен, что на угрозу Европе мы должны дать европейский ответ, координированный, единый", - заявил Санчес.Ранее премьер Педро Санчес заявлял, что Испания не будет поставлять наступательное вооружение Украине напрямую, а будет участвовать лишь через Европейский фонд мира.Испания ранее также направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты – каски и жилеты.Во вторник испанское минобороны заявило, что отправляет в Латвию еще 150 военных из подразделения полевой артиллерии, военных инженеров, саперов.В настоящее время на восточном фланге НАТО базируются 800 испанских военных, в частности, 350 военных в Латвии, четыре истребителя Eurofighter и 130 военных были недавно переброшены в Болгарию, также три военных корабля и около 300 моряков, которые изначально должны были быть переброшены в Черное море, находятся сейчас в восточной части Средиземного моря.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/yaponiya-1775966935.html
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признание днр и лнр в россии, украина, испания
11:26 02.03.2022 (обновлено: 11:47 02.03.2022)
 
Испания поставит Украине наступательное оружие

Премьер: Испания поставит Украине наступательное оружие

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосольство Испании
Посольство Испании - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посольство Испании
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МАДРИД, 2 мар – РИА Новости. Испания поставит Украине наступательное оружие, сообщил премьер Педро Санчес.
"Хочу заявить, что Испания также передаст украинскому сопротивлению наступательное вооружение", - заявил Санчес, выступая перед конгрессом депутатов.
"Испания всегда считала, что это нападение на Европу (операция российских войск на Украине – ред.). На ее принципы и ее ценности. И поэтому мы всегда координировали действия на европейском уровне. Поэтому мы поддерживаем активизацию Европейского фонда мира для поставок оборонительного и наступательного вооружения Европейским Союзом Украине. Испания четвертый донор этого фонда. Это была моя позиция и позиция правительства Испании. И считаю ее адекватной. Твердо уверен, что на угрозу Европе мы должны дать европейский ответ, координированный, единый", - заявил Санчес.
Ранее премьер Педро Санчес заявлял, что Испания не будет поставлять наступательное вооружение Украине напрямую, а будет участвовать лишь через Европейский фонд мира.
Испания ранее также направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты – каски и жилеты.
Во вторник испанское минобороны заявило, что отправляет в Латвию еще 150 военных из подразделения полевой артиллерии, военных инженеров, саперов.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:17
Премьер Японии отверг идею совместного с США использования ядерного оружия
В настоящее время на восточном фланге НАТО базируются 800 испанских военных, в частности, 350 военных в Латвии, четыре истребителя Eurofighter и 130 военных были недавно переброшены в Болгарию, также три военных корабля и около 300 моряков, которые изначально должны были быть переброшены в Черное море, находятся сейчас в восточной части Средиземного моря.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:10
США надо отказаться от поставок оружия на Украину, заявил Слуцкий
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаИспания
 
 
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