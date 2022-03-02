https://ria.ru/20220302/ukraina-1775999877.html

Испания поставит Украине наступательное оружие

Испания поставит Украине наступательное оружие - РИА Новости, 02.03.2022

Испания поставит Украине наступательное оружие

Испания поставит Украине наступательное оружие, сообщил премьер Педро Санчес. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:26

2022-03-02T11:26

2022-03-02T11:47

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

украина

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/82/1509338234_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1e6a8671c08a200a746a2908ed9e423b.jpg

МАДРИД, 2 мар – РИА Новости. Испания поставит Украине наступательное оружие, сообщил премьер Педро Санчес."Хочу заявить, что Испания также передаст украинскому сопротивлению наступательное вооружение", - заявил Санчес, выступая перед конгрессом депутатов."Испания всегда считала, что это нападение на Европу (операция российских войск на Украине – ред.). На ее принципы и ее ценности. И поэтому мы всегда координировали действия на европейском уровне. Поэтому мы поддерживаем активизацию Европейского фонда мира для поставок оборонительного и наступательного вооружения Европейским Союзом Украине. Испания четвертый донор этого фонда. Это была моя позиция и позиция правительства Испании. И считаю ее адекватной. Твердо уверен, что на угрозу Европе мы должны дать европейский ответ, координированный, единый", - заявил Санчес.Ранее премьер Педро Санчес заявлял, что Испания не будет поставлять наступательное вооружение Украине напрямую, а будет участвовать лишь через Европейский фонд мира.Испания ранее также направила для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты – каски и жилеты.Во вторник испанское минобороны заявило, что отправляет в Латвию еще 150 военных из подразделения полевой артиллерии, военных инженеров, саперов.В настоящее время на восточном фланге НАТО базируются 800 испанских военных, в частности, 350 военных в Латвии, четыре истребителя Eurofighter и 130 военных были недавно переброшены в Болгарию, также три военных корабля и около 300 моряков, которые изначально должны были быть переброшены в Черное море, находятся сейчас в восточной части Средиземного моря.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/yaponiya-1775966935.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775879252.html

украина

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, украина, испания