https://ria.ru/20220302/tsvety-1776291212.html

Более трех млн цветов вырастили в городских теплицах Москвы к 8 марта

Более трех млн цветов вырастили в городских теплицах Москвы к 8 марта - РИА Новости, 03.03.2022

Более трех млн цветов вырастили в городских теплицах Москвы к 8 марта

Более 3 миллионов цветов вырастили в городских теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-02T17:11

2022-03-02T17:11

2022-03-03T16:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

россия

8 марта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730462426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_063418a18bc28288462575161f4e1c6c.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 3 миллионов цветов вырастили в городских теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы."Москва - один из самых цветочных городов России. С весны до осени столицу украшают яркие клумбы, а в праздничные дни особое настроение создают красочные букеты. Чтобы порадовать женщин восьмого марта, в городских теплицах вырастили более трех миллионов цветов. Уже созрели тюльпаны, розы, гортензии, примула и различные комнатные растения", - говорится в сообщении.Уточняется, что ассортимент луковичных растений самый разнообразный - более 25 сортов, в числе которых гибридные, попугайные, махровые и другие сорта. Луковицы высаживали в декабре и январе, в феврале бутоны уже сформировались и начали набирать цвет. К их срезке приступили уже в конце февраля, когда они находились в фазе "молочной спелости", то есть на начальной стадии окрашивания бутонов.В пресс-службе департамента также отметили, что в городских теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в искусственной среде - специальном водном растворе, который полностью обеспечивает потребности растений в питательных веществах.Специалисты ГБУ "Озеленение" также советуют москвичам выбирать тюльпаны с закрытыми бутонами, так как "в воде такие цветы быстро раскроются и простоят гораздо дольше". Если же бутоны перетянуты резинкой, то стоит отказаться от покупки.

https://ria.ru/20220226/pochki-1775765333.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, россия, 8 марта