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Более трех млн цветов вырастили в городских теплицах Москвы к 8 марта
Более трех млн цветов вырастили в городских теплицах Москвы к 8 марта - РИА Новости, 03.03.2022
Более трех млн цветов вырастили в городских теплицах Москвы к 8 марта
Более 3 миллионов цветов вырастили в городских теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T17:11
2022-03-02T17:11
2022-03-03T16:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 3 миллионов цветов вырастили в городских теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы."Москва - один из самых цветочных городов России. С весны до осени столицу украшают яркие клумбы, а в праздничные дни особое настроение создают красочные букеты. Чтобы порадовать женщин восьмого марта, в городских теплицах вырастили более трех миллионов цветов. Уже созрели тюльпаны, розы, гортензии, примула и различные комнатные растения", - говорится в сообщении.Уточняется, что ассортимент луковичных растений самый разнообразный - более 25 сортов, в числе которых гибридные, попугайные, махровые и другие сорта. Луковицы высаживали в декабре и январе, в феврале бутоны уже сформировались и начали набирать цвет. К их срезке приступили уже в конце февраля, когда они находились в фазе "молочной спелости", то есть на начальной стадии окрашивания бутонов.В пресс-службе департамента также отметили, что в городских теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в искусственной среде - специальном водном растворе, который полностью обеспечивает потребности растений в питательных веществах.Специалисты ГБУ "Озеленение" также советуют москвичам выбирать тюльпаны с закрытыми бутонами, так как "в воде такие цветы быстро раскроются и простоят гораздо дольше". Если же бутоны перетянуты резинкой, то стоит отказаться от покупки.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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городское хозяйство москвы, россия, 8 марта
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 3 миллионов цветов вырастили в городских теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"Москва - один из самых цветочных городов России
. С весны до осени столицу украшают яркие клумбы, а в праздничные дни особое настроение создают красочные букеты. Чтобы порадовать женщин восьмого марта, в городских теплицах вырастили более трех миллионов цветов. Уже созрели тюльпаны, розы, гортензии, примула и различные комнатные растения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ассортимент луковичных растений самый разнообразный - более 25 сортов, в числе которых гибридные, попугайные, махровые и другие сорта. Луковицы высаживали в декабре и январе, в феврале бутоны уже сформировались и начали набирать цвет. К их срезке приступили уже в конце февраля, когда они находились в фазе "молочной спелости", то есть на начальной стадии окрашивания бутонов.
В пресс-службе департамента также отметили, что в городских теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в искусственной среде - специальном водном растворе, который полностью обеспечивает потребности растений в питательных веществах.
"Такой способ позволяет ускорить рост тюльпанов и улучшить их качественные характеристики. У цветов, выращенных в водной среде, быстрее развиваются листья, формируются более крупные бутоны и длинные стебли", - рассказали в департаменте.
Специалисты ГБУ "Озеленение" также советуют москвичам выбирать тюльпаны с закрытыми бутонами, так как "в воде такие цветы быстро раскроются и простоят гораздо дольше". Если же бутоны перетянуты резинкой, то стоит отказаться от покупки.