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Минобороны: власти в Харькове удерживают группу индийских студентов

Минобороны: власти в Харькове удерживают группу индийских студентов - РИА Новости, 02.03.2022

Минобороны: власти в Харькове удерживают группу индийских студентов

В Минобороны РФ заявили, что украинские власти удерживают в Харькове группу индийских студентов, которые хотят эвакуироваться через Белгородскую область России. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:10

2022-03-02T20:10

2022-03-02T20:32

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Минобороны РФ заявили, что украинские власти удерживают в Харькове группу индийских студентов, которые хотят эвакуироваться через Белгородскую область России."По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород", - заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, их удерживают в качестве "заложников" и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу, путь к которой идет через места, где ведутся активные боевые действия."Вооруженные силы готовы принять все необходимые меры в целях безопасной эвакуации граждан Индии. И отправить их домой с территории России своими военно-транспортными самолетами или самолетами Индии, как это предложила сделать индийская сторона", - отметил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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