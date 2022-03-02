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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220302/sputnik-1776054330.html
ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT
ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT - РИА Новости, 02.03.2022
ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT
Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:55
2022-03-02T15:40
медиавойны
в мире
евросоюз
телеканал rt
sputnik
урсула фон дер ляйен
валерий фадеев
тереза рибейру
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС."Операторам запрещено транслировать или обеспечивать, содействовать или иным образом помогать трансляции любого контента юридических лиц, организаций или структур, перечисленных в Приложении XV, в том числе путем передачи или распространения любыми средствами, такими как кабель, спутник, IP-TV, провайдеры интернет-услуг, платформы видеообмена в интернете или приложения, как новые, так и предустановленные", - говорится в документе.В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Кроме того, все соглашения с этими организациями о лицензиях или разрешениях, передаче или распространению будут приостановлены. Решение вступило в силу с момента публикации.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя намерение ЕК заблокировать ряд российских СМИ, заявила в своем Telegram-канале, что "сбылась мечта либеральной Европы, долго подбирались к RT — и пытаясь контролировать и ограничивать через Ofcom в Британии, и поливая нас грязью во Франции, обвинив во лжи и дезинформации на выборах, и создавая помехи новому каналу на немецком языке". Она подчеркнула, что "к заявленным целям остановки военной операции на Украине это решение по RT не имеет никакого отношения".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775972203.html
https://ria.ru/20220302/urugvay-1775951084.html
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в мире, евросоюз, телеканал rt, sputnik, урсула фон дер ляйен, валерий фадеев, тереза рибейру, россия, франция, москва, еврокомиссия, ofcom, tiktok
14:55 02.03.2022 (обновлено: 15:40 02.03.2022)
 
ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik и RT

ЕС запретил транслировать и распространять в Европе контент Sputnik и RT

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС.
"Операторам запрещено транслировать или обеспечивать, содействовать или иным образом помогать трансляции любого контента юридических лиц, организаций или структур, перечисленных в Приложении XV, в том числе путем передачи или распространения любыми средствами, такими как кабель, спутник, IP-TV, провайдеры интернет-услуг, платформы видеообмена в интернете или приложения, как новые, так и предустановленные", - говорится в документе.
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В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Кроме того, все соглашения с этими организациями о лицензиях или разрешениях, передаче или распространению будут приостановлены. Решение вступило в силу с момента публикации.
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя намерение ЕК заблокировать ряд российских СМИ, заявила в своем Telegram-канале, что "сбылась мечта либеральной Европы, долго подбирались к RT — и пытаясь контролировать и ограничивать через Ofcom в Британии, и поливая нас грязью во Франции, обвинив во лжи и дезинформации на выборах, и создавая помехи новому каналу на немецком языке". Она подчеркнула, что "к заявленным целям остановки военной операции на Украине это решение по RT не имеет никакого отношения".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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1 марта, 21:48Медиавойны
Крупнейший американский оператор хочет убрать RT America из сетки вещания
 
МедиавойныВ миреЕвросоюзТелеканал RTSputnikУрсула фон дер ЛяйенВалерий ФадеевТереза РибейруРоссияФранцияМоскваЕврокомиссияOfcomTikTok
 
 
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