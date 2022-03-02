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Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах

Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах - РИА Новости, 02.03.2022

Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах

Минобороны РФ создало межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, основная задача которого - оказание всесторонней гуманитарной помощи... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T22:35

2022-03-02T22:35

2022-03-02T22:48

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны РФ создало межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, основная задача которого - оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также ДНР и ЛНР, и обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Понимая исключительную важность гуманитарной составляющей в ходе проведения специальной военной операции на Украине решением Руководства страны в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме", - сказал Мизинцев."Никто из жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой ВС РФ, не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости", - добавил он.В состав штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации, добавил Мизинцев."Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются: оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик; обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан", - сказал он.По словам Мизинцева, на текущий момент выполнены и реализуются следующие первоочередные мероприятия: совместно с МВД, МЧС, МИД, ФСБ, Минздравом, Минтрудом и Минтрансом России, Роспотребнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ организованно проводится эвакуация мирного населения и иностранных граждан (с этой целью в субъектах России созданы межведомственные оперативные штабы, в аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах развернуты соответствующие группы)."Система достойного приема граждан Украины на территории России на данный момент работает эффективно и бесперебойно. Оперативно решаются вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов - в образовательных учреждениях, а также по трудоустройству прибывающих граждан по месту временного пребывания", - подчеркнул Мизинцев.Минтранс, Росавиация, Росморречфлот, Росжелдор, ОАО "РЖД" и Ростуризм в составе межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию обеспечивают решение транспортно-логистических проблем на юге страны, об этом в среду сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Совместно с Минтрансом России, Росавиацией, авиационными кампаниями, Росморречфлотом, Росжелдором, ОАО "РЖД" и Ростуризмом на данный момент решены все транспортно-логистические проблемы по перемещению граждан авиационным, железнодорожным, морским и автомобильным транспортом в связи с введенными ограничениями по использованию аэродромов гражданской авиацией в южном регионе страны", - заявил он.Как уточнил Мизинцев, компенсируется стоимость неиспользованных билетов на авиационный транспорт, назначаются дополнительные маршруты поездов и автобусов. В местах пребывания все пассажиры обеспечиваются местами отдыха и горячим питанием, развернуты оперативные группы во всех аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах круглосуточно обеспечивают логистику перемещения граждан. Справочные службы информируют граждан о всех изменениях по перевозке, а также выдают исчерпывающие рекомендации по возможному порядку перемещения в избранный населенный пункт."На текущий момент нет ни одного потенциального пассажира, который не знал бы порядка перемещения с учетом возникших особенностей", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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