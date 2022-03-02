https://ria.ru/20220302/sboy-1776128275.html
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube - РИА Новости, 02.03.2022
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube
Российские пользователи YouTube сообщают о неполадках в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:58
2022-03-02T19:58
2022-03-02T19:58
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские пользователи YouTube сообщают о неполадках в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 19.03 мск было зафиксировано 752 жалобы. При этом 62% претензий связаны с работой сайта, 25% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, еще 13% - на проблемы с видеотрансляцией.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.
https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776120324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, москва
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube