Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776048009.html
Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить санкции против России
Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить санкции против России - РИА Новости, 02.03.2022
Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить санкции против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский согласились с необходимостью продолжения санкций против России в связи со спецоперацией на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:28
2022-03-02T14:28
в мире
великобритания
украина
борис джонсон
владимир зеленский
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774370081_0:242:3078:1973_1920x0_80_0_0_02ab43d551b737c812f36787b8d7b82f.jpg
ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский согласились с необходимостью продолжения санкций против России в связи со спецоперацией на Украине, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров."Оба лидера согласились с необходимостью продолжения санкций, чтобы оказать максимальное давление на президента Путина в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.Кроме того, Джонсон сообщил Зеленскому, что Великобритания сегодня собирает членов Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы "обеспечить максимально решительное осуждение России на сегодняшнем заседании ООН в Нью-Йорке".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774370081_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_90bd1d0cd6fa4058b6ef27b6898722d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, борис джонсон, владимир зеленский, санкции в отношении россии
14:28 02.03.2022
 
Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить санкции против России

Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить введение санкций против России

© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский согласились с необходимостью продолжения санкций против России в связи со спецоперацией на Украине, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров.
"Оба лидера согласились с необходимостью продолжения санкций, чтобы оказать максимальное давление на президента Путина в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:45
В Берлине объяснили позицию Германии при введении санкций против России
Кроме того, Джонсон сообщил Зеленскому, что Великобритания сегодня собирает членов Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы "обеспечить максимально решительное осуждение России на сегодняшнем заседании ООН в Нью-Йорке".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
 
В миреВеликобританияУкраинаБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала