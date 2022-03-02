https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776048009.html

Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить санкции против России

Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить санкции против России - РИА Новости, 02.03.2022

Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить санкции против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский согласились с необходимостью продолжения санкций против России в связи со спецоперацией на... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:28

2022-03-02T14:28

2022-03-02T14:28

в мире

великобритания

украина

борис джонсон

владимир зеленский

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский согласились с необходимостью продолжения санкций против России в связи со спецоперацией на Украине, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров."Оба лидера согласились с необходимостью продолжения санкций, чтобы оказать максимальное давление на президента Путина в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.Кроме того, Джонсон сообщил Зеленскому, что Великобритания сегодня собирает членов Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы "обеспечить максимально решительное осуждение России на сегодняшнем заседании ООН в Нью-Йорке".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, украина, борис джонсон, владимир зеленский, санкции в отношении россии