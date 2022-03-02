https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776048009.html
Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить санкции против России
Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить санкции против России - РИА Новости, 02.03.2022
Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить санкции против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский согласились с необходимостью продолжения санкций против России в связи со спецоперацией на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:28
2022-03-02T14:28
2022-03-02T14:28
в мире
великобритания
украина
борис джонсон
владимир зеленский
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774370081_0:242:3078:1973_1920x0_80_0_0_02ab43d551b737c812f36787b8d7b82f.jpg
ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский согласились с необходимостью продолжения санкций против России в связи со спецоперацией на Украине, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров."Оба лидера согласились с необходимостью продолжения санкций, чтобы оказать максимальное давление на президента Путина в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.Кроме того, Джонсон сообщил Зеленскому, что Великобритания сегодня собирает членов Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы "обеспечить максимально решительное осуждение России на сегодняшнем заседании ООН в Нью-Йорке".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774370081_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_90bd1d0cd6fa4058b6ef27b6898722d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, борис джонсон, владимир зеленский, санкции в отношении россии
Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить санкции против России
Джонсон и Зеленский заявили о намерении продолжить введение санкций против России
ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский согласились с необходимостью продолжения санкций против России в связи со спецоперацией на Украине, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров.
"Оба лидера согласились с необходимостью продолжения санкций, чтобы оказать максимальное давление на президента Путина в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Джонсон сообщил Зеленскому, что Великобритания
сегодня собирает членов Генеральной Ассамблеи ООН
, чтобы "обеспечить максимально решительное осуждение России
на сегодняшнем заседании ООН в Нью-Йорке".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.