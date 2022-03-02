https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776007314.html
Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций
Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций - РИА Новости, 02.03.2022
Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех "включить мозги" в нынешних условиях беспрецедентных санкций, изучить весь потенциал страны и не... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:54
2022-03-02T11:54
2022-03-02T12:05
валентина матвиенко
совет федерации рф
санкции в отношении россии
россия
экономика
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех "включить мозги" в нынешних условиях беспрецедентных санкций, изучить весь потенциал страны и не допустить паники."В условиях беспрецедентных санкций в отношении России самое главное - всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работе бизнеса, частной инициативе, малому и среднему бизнесу, предпринимателям, включить все наши возможности и потенциал страны и ничем не навредить, чтобы не было паники", - заявила она.Спикер Совфеда добавила, что бизнес должен в нынешних условиях понимать свою ответственность, не ставить во главу угла прибыль и не допускать роста цен на основные продукты, лекарства и стройматериалы."(Необходимо продумать), как противодействовать этому санкционному давлению, какие дополнительные возможности включить, не давать пользоваться этой ситуацией некоторым недобросовестным предпринимателям, для которых по-прежнему во главе угла стоит прибыль. Весь бизнес должен стал национальным, помогать и дальше укреплять экономику, не допустить роста цен ни на жизненно важные продукты, ни на лекарства и, в том числе, на строительные материалы", - отметила она на заседании Совфеда.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/matvienko-1775026469.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2564d1588252841be720f749c3c85337.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, санкции в отношении россии, россия, экономика, политика
11:54 02.03.2022 (обновлено: 12:05 02.03.2022)
Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций
Спикер Совфеда Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех "включить мозги" в нынешних условиях беспрецедентных санкций, изучить весь потенциал страны и не допустить паники.
"В условиях беспрецедентных санкций в отношении России
самое главное - всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работе бизнеса, частной инициативе, малому и среднему бизнесу, предпринимателям, включить все наши возможности и потенциал страны и ничем не навредить, чтобы не было паники", - заявила она
.
Спикер Совфеда добавила, что бизнес должен в нынешних условиях понимать свою ответственность, не ставить во главу угла прибыль и не допускать роста цен на основные продукты, лекарства и стройматериалы.
"(Необходимо продумать), как противодействовать этому санкционному давлению, какие дополнительные возможности включить, не давать пользоваться этой ситуацией некоторым недобросовестным предпринимателям, для которых по-прежнему во главе угла стоит прибыль. Весь бизнес должен стал национальным, помогать и дальше укреплять экономику, не допустить роста цен ни на жизненно важные продукты, ни на лекарства и, в том числе, на строительные материалы", - отметила она на заседании Совфеда.