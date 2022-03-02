Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776007314.html
Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций
Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций - РИА Новости, 02.03.2022
Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех "включить мозги" в нынешних условиях беспрецедентных санкций, изучить весь потенциал страны и не... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:54
2022-03-02T12:05
валентина матвиенко
совет федерации рф
санкции в отношении россии
россия
экономика
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех "включить мозги" в нынешних условиях беспрецедентных санкций, изучить весь потенциал страны и не допустить паники."В условиях беспрецедентных санкций в отношении России самое главное - всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работе бизнеса, частной инициативе, малому и среднему бизнесу, предпринимателям, включить все наши возможности и потенциал страны и ничем не навредить, чтобы не было паники", - заявила она.Спикер Совфеда добавила, что бизнес должен в нынешних условиях понимать свою ответственность, не ставить во главу угла прибыль и не допускать роста цен на основные продукты, лекарства и стройматериалы."(Необходимо продумать), как противодействовать этому санкционному давлению, какие дополнительные возможности включить, не давать пользоваться этой ситуацией некоторым недобросовестным предпринимателям, для которых по-прежнему во главе угла стоит прибыль. Весь бизнес должен стал национальным, помогать и дальше укреплять экономику, не допустить роста цен ни на жизненно важные продукты, ни на лекарства и, в том числе, на строительные материалы", - отметила она на заседании Совфеда.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/matvienko-1775026469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2564d1588252841be720f749c3c85337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, совет федерации рф, санкции в отношении россии, россия, экономика, политика
11:54 02.03.2022 (обновлено: 12:05 02.03.2022)
 
Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций

Спикер Совфеда Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех "включить мозги" в нынешних условиях беспрецедентных санкций, изучить весь потенциал страны и не допустить паники.
"В условиях беспрецедентных санкций в отношении России самое главное - всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работе бизнеса, частной инициативе, малому и среднему бизнесу, предпринимателям, включить все наши возможности и потенциал страны и ничем не навредить, чтобы не было паники", - заявила она.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 13:21В мире
Россия была готова к санкциям и подготовила ответ, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда добавила, что бизнес должен в нынешних условиях понимать свою ответственность, не ставить во главу угла прибыль и не допускать роста цен на основные продукты, лекарства и стройматериалы.
"(Необходимо продумать), как противодействовать этому санкционному давлению, какие дополнительные возможности включить, не давать пользоваться этой ситуацией некоторым недобросовестным предпринимателям, для которых по-прежнему во главе угла стоит прибыль. Весь бизнес должен стал национальным, помогать и дальше укреплять экономику, не допустить роста цен ни на жизненно важные продукты, ни на лекарства и, в том числе, на строительные материалы", - отметила она на заседании Совфеда.
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФСанкции в отношении РоссииРоссияЭкономикаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала