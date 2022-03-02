https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776007314.html

Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций

Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций - РИА Новости, 02.03.2022

Матвиенко призвала не допустить паники в условиях санкций

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех "включить мозги" в нынешних условиях беспрецедентных санкций, изучить весь потенциал страны и не... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:54

2022-03-02T11:54

2022-03-02T12:05

валентина матвиенко

совет федерации рф

санкции в отношении россии

россия

экономика

политика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех "включить мозги" в нынешних условиях беспрецедентных санкций, изучить весь потенциал страны и не допустить паники."В условиях беспрецедентных санкций в отношении России самое главное - всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работе бизнеса, частной инициативе, малому и среднему бизнесу, предпринимателям, включить все наши возможности и потенциал страны и ничем не навредить, чтобы не было паники", - заявила она.Спикер Совфеда добавила, что бизнес должен в нынешних условиях понимать свою ответственность, не ставить во главу угла прибыль и не допускать роста цен на основные продукты, лекарства и стройматериалы."(Необходимо продумать), как противодействовать этому санкционному давлению, какие дополнительные возможности включить, не давать пользоваться этой ситуацией некоторым недобросовестным предпринимателям, для которых по-прежнему во главе угла стоит прибыль. Весь бизнес должен стал национальным, помогать и дальше укреплять экономику, не допустить роста цен ни на жизненно важные продукты, ни на лекарства и, в том числе, на строительные материалы", - отметила она на заседании Совфеда.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/matvienko-1775026469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

валентина матвиенко, совет федерации рф, санкции в отношении россии, россия, экономика, политика