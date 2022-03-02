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Play Store заблокировал по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik
Play Store заблокировал по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik - РИА Новости, 02.03.2022
Play Store заблокировал по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik
Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik, сообщает Reuters. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:07
2022-03-02T10:11
санкции в отношении россии
google
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik, сообщает Reuters.О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, на территории ЕС уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram, Meta также ограничит к ним доступ.Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру". Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и в ответ замедлил трафик соцсети.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. При этом глава государства заверил, что что в планы Москвы не входит оккупация Украины. В Минобороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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санкции в отношении россии, google, признание днр и лнр в россии
09:07 02.03.2022 (обновлено: 10:11 02.03.2022)
 
Play Store заблокировал по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik

Reuters: Google заблокировал приложения, связанные с RT и Sputnik, в Play Store в Европе

© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik, сообщает Reuters.

"Google во вторник заявил, что заблокировал связанные с RT и Sputnik мобильные приложения в Play Store", — говорится в публикации.

О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, на территории ЕС уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram, Meta также ограничит к ним доступ.
Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру". Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и в ответ замедлил трафик соцсети.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. При этом глава государства заверил, что что в планы Москвы не входит оккупация Украины. В Минобороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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