09:07 02.03.2022 (обновлено: 10:11 02.03.2022)
Play Store заблокировал по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik
Reuters: Google заблокировал приложения, связанные с RT и Sputnik, в Play Store в Европе
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik, сообщает Reuters.
"Google во вторник заявил, что заблокировал связанные с RT и Sputnik мобильные приложения в Play Store", — говорится в публикации.
О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, на территории ЕС уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram, Meta также ограничит к ним доступ.
Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру". Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и в ответ замедлил трафик соцсети.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. При этом глава государства заверил, что что в планы Москвы не входит оккупация Украины. В Минобороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
24 февраля, 23:55Facebook подверг цензуре четыре крупные российские СМИ, заявил РКН