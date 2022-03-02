https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775972203.html

Play Store заблокировал по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik

Play Store заблокировал по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik - РИА Новости, 02.03.2022

Play Store заблокировал по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik

Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik, сообщает Reuters. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:07

2022-03-02T09:07

2022-03-02T10:11

санкции в отношении россии

google

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Google заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные с RT и Sputnik, сообщает Reuters.О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, на территории ЕС уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram, Meta также ограничит к ним доступ.Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру". Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и в ответ замедлил трафик соцсети.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. При этом глава государства заверил, что что в планы Москвы не входит оккупация Украины. В Минобороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/facebook-1774922093.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, google, признание днр и лнр в россии