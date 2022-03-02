https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775952289.html

Санкции приведут к исторической рецессии в Европе, заявил политолог

Санкции приведут к исторической рецессии в Европе, заявил политолог - РИА Новости, 02.03.2022

Санкции приведут к исторической рецессии в Европе, заявил политолог

Недавние санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации на Украине и ответные меры со стороны Москвы спровоцируют масштабные негативные последствия и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T00:58

2022-03-02T00:58

2022-03-02T00:58

в мире

антон силуанов

дмитрий песков

урсула фон дер ляйен

россия

сша

германия

центральный банк рф (цб рф)

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Недавние санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации на Украине и ответные меры со стороны Москвы спровоцируют масштабные негативные последствия и затяжную экономическую рецессию, такоек мнение выразил в беседе с РИА Новости вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен.Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в Евросоюзе прекрасно осознают негативные последствия санкций в отношении России для самого сообщества. По ее словам, данные рестрикции "дорого обойдутся" и для экономики ЕС. Аналитик негативно воспринял решение официального Берлина остановить сертификацию "Северного потока — 2", указав, что такой шаг повлечет за собой неконтролируемый скачок цен на энергоносители не только в Германии, но и в соседних странах. "Энергетические рынки могут скакнуть. Мои коллеги в Европе говорят мне, что цены уже выросли на 30%. Они вырастут еще сильнее — возможно, в два раза или больше", — прогнозировал вице-президент Евразийского центра.Расмуссен указал на то, что, вопреки всем обещаниям, США не в состоянии компенсировать Европе поставки природного газа из России. По его словам, поставки "голубого топлива" из других регионов будут несопоставимы ни по объемам, ни по стоимости. "Лидеры ЕС совершили огромную ошибку. Российский газ не будет замещен — это невозможно. Кроме того, замена российскому газу будет значительно дороже, возможно, в два-четыре раза дороже", — считает политолог.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции — зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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Никита Стома

в мире, антон силуанов, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, россия, сша, германия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, северный поток — 2, вашингтон, эрл расмуссен