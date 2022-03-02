Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775952289.html
Санкции приведут к исторической рецессии в Европе, заявил политолог
Санкции приведут к исторической рецессии в Европе, заявил политолог - РИА Новости, 02.03.2022
Санкции приведут к исторической рецессии в Европе, заявил политолог
Недавние санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации на Украине и ответные меры со стороны Москвы спровоцируют масштабные негативные последствия и... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T00:58
2022-03-02T00:58
в мире
антон силуанов
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
россия
сша
германия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Недавние санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации на Украине и ответные меры со стороны Москвы спровоцируют масштабные негативные последствия и затяжную экономическую рецессию, такоек мнение выразил в беседе с РИА Новости вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен.Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в Евросоюзе прекрасно осознают негативные последствия санкций в отношении России для самого сообщества. По ее словам, данные рестрикции "дорого обойдутся" и для экономики ЕС.&nbsp;Аналитик негативно воспринял решение официального Берлина остановить сертификацию "Северного потока — 2", указав, что такой шаг повлечет за собой неконтролируемый скачок цен на энергоносители не только в Германии, но и в соседних странах. "Энергетические рынки могут скакнуть. Мои коллеги в Европе говорят мне, что цены уже выросли на 30%. Они вырастут еще сильнее — возможно, в два раза или больше", — прогнозировал вице-президент Евразийского центра.Расмуссен указал на то, что, вопреки всем обещаниям, США не в состоянии компенсировать Европе поставки природного газа из России. По его словам, поставки "голубого топлива" из других регионов будут несопоставимы ни по объемам, ни по стоимости. "Лидеры ЕС совершили огромную ошибку. Российский газ не будет замещен — это невозможно. Кроме того, замена российскому газу будет значительно дороже, возможно, в два-четыре раза дороже", — считает политолог.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции — зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
россия
сша
германия
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антон силуанов, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, россия, сша, германия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, северный поток — 2, вашингтон, эрл расмуссен
00:58 02.03.2022
 
Санкции приведут к исторической рецессии в Европе, заявил политолог

Политолог Расмуссен: санкции против России приведут к исторической рецессии в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Недавние санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации на Украине и ответные меры со стороны Москвы спровоцируют масштабные негативные последствия и затяжную экономическую рецессию, такоек мнение выразил в беседе с РИА Новости вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что в Евросоюзе прекрасно осознают негативные последствия санкций в отношении России для самого сообщества. По ее словам, данные рестрикции "дорого обойдутся" и для экономики ЕС.

"Эти санкции против России со стороны Европу ввергнут ее в историческую рецессию", — сказал Расмуссен, комментируя последние санкции европейских стран против России на фоне конфликта на Украине, где российские военные проводят операцию по демилитаризации страны.

 Аналитик негативно воспринял решение официального Берлина остановить сертификацию "Северного потока — 2", указав, что такой шаг повлечет за собой неконтролируемый скачок цен на энергоносители не только в Германии, но и в соседних странах. "Энергетические рынки могут скакнуть. Мои коллеги в Европе говорят мне, что цены уже выросли на 30%. Они вырастут еще сильнее — возможно, в два раза или больше", — прогнозировал вице-президент Евразийского центра.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Расмуссен указал на то, что, вопреки всем обещаниям, США не в состоянии компенсировать Европе поставки природного газа из России. По его словам, поставки "голубого топлива" из других регионов будут несопоставимы ни по объемам, ни по стоимости. "Лидеры ЕС совершили огромную ошибку. Российский газ не будет замещен — это невозможно. Кроме того, замена российскому газу будет значительно дороже, возможно, в два-четыре раза дороже", — считает политолог.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:00
"Разрушали Байден и НАТО". Как в мире отреагировали на действия России
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции — зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
 
В миреАнтон СилуановДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенРоссияСШАГерманияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)ЕвросоюзСеверный поток — 2ВашингтонЭрл Расмуссен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала