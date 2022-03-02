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Медиавойны
https://ria.ru/20220302/rt-1776133861.html
Британский регулятор Ofcom начал 12 расследований в отношении телеканала RT
Британский регулятор Ofcom начал 12 расследований в отношении телеканала RT - РИА Новости, 02.03.2022
Британский регулятор Ofcom начал 12 расследований в отношении телеканала RT
Британский медиарегулятор Ofcom начал еще 12 расследований в отношении беспристрастности программ на канале RT, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:35
2022-03-02T21:23
в мире
ofcom
телеканал rt
великобритания
медиавойны
россия
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ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom начал еще 12 расследований в отношении беспристрастности программ на канале RT, говорится в сообщении ведомства.Ранее Ofcom открыл 15 расследований в отношении новостных программ на канале RT - они касаются 15 выпусков почасовой новостной программы, транслируемой на RT 27 февраля с 05:00 до 19:00 включительно. Регулятор заявлял, что расследование будет ускорено, "учитывая серьезность и срочность нынешнего кризиса", а также что ожидает "полного сотрудничества от RT"."Сегодня Ofcom начал еще 12 расследований в отношении надлежащей беспристрастности программ на новостном канале RT. Таким образом, общее число расследуемых программ RT достигает 27. Мы очень обеспокоены объемом программ на RT, которые вызывают потенциальные проблемы в соответствии с Кодексом вещания, и по мере продвижения наших расследований мы рассматриваем вопрос о том, следует ли RT сохранить лицензию в Великобритании", - отмечается в сообщении Ofcom.Ранее регулятор заявлял, что при освещении важных вопросов, таких как кризис на Украине, все лицензиаты Ofcom должны "соблюдать особые требования к беспристрастности, изложенные в Кодексе". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просил Ofcom проверить RT на предмет нарушений, так как считает, что материалы телеканала "наносят ущерб правде".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Джонсона про обращение к медиарегулятору, отметив, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". Она добавила, что это признание "бесценно". По ее словам, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Замглавреда RT Анна Белкина отмечала, что Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, за последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания Ofcom, "чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране". Она добавила, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые они называют якобы независимыми и полностью свободными от политического давления.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220302/obraschenie-1776091668.html
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в мире, ofcom, телеканал rt, великобритания, россия
20:35 02.03.2022 (обновлено: 21:23 02.03.2022)
 
Британский регулятор Ofcom начал 12 расследований в отношении телеканала RT

Британский регулятор Ofcom начал 12 расследований в отношении телеканала RT

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОператор в офисе телеканала Russia Today
Оператор в офисе телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оператор в офисе телеканала Russia Today
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ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom начал еще 12 расследований в отношении беспристрастности программ на канале RT, говорится в сообщении ведомства.
Ранее Ofcom открыл 15 расследований в отношении новостных программ на канале RT - они касаются 15 выпусков почасовой новостной программы, транслируемой на RT 27 февраля с 05:00 до 19:00 включительно. Регулятор заявлял, что расследование будет ускорено, "учитывая серьезность и срочность нынешнего кризиса", а также что ожидает "полного сотрудничества от RT".
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"Сегодня Ofcom начал еще 12 расследований в отношении надлежащей беспристрастности программ на новостном канале RT. Таким образом, общее число расследуемых программ RT достигает 27. Мы очень обеспокоены объемом программ на RT, которые вызывают потенциальные проблемы в соответствии с Кодексом вещания, и по мере продвижения наших расследований мы рассматриваем вопрос о том, следует ли RT сохранить лицензию в Великобритании", - отмечается в сообщении Ofcom.
Ранее регулятор заявлял, что при освещении важных вопросов, таких как кризис на Украине, все лицензиаты Ofcom должны "соблюдать особые требования к беспристрастности, изложенные в Кодексе". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просил Ofcom проверить RT на предмет нарушений, так как считает, что материалы телеканала "наносят ущерб правде".
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Джонсона про обращение к медиарегулятору, отметив, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". Она добавила, что это признание "бесценно". По ее словам, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Замглавреда RT Анна Белкина отмечала, что Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, за последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания Ofcom, "чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране". Она добавила, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые они называют якобы независимыми и полностью свободными от политического давления.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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