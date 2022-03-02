https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775977548.html

Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград

Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград - РИА Новости, 02.03.2022

Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград

Несмотря на изменение маршрута авиарейсов в Калининград, туристы массово не отказываются от поездок в регион, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:09

2022-03-02T12:09

2022-03-02T12:09

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туризм

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несмотря на изменение маршрута авиарейсов в Калининград, туристы массово не отказываются от поездок в регион, сообщает АТОР.Из-за закрытия воздушного пространства всеми странами ЕС, российским авиакомпаниям пришлось поменять маршруты полета в самый западный регион РФ. Теперь лайнеры летят над нейтральными водами Балтики, время в пути из Москвы увеличилось на час, из Санкт-Петербурга — на полчаса."Несмотря на новые условия, туристы, которые ранее приобрели путевки в Калининградскую область, не отказываются от поездок", — сообщили в ассоциации.Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак подтвердил, что на данный момент идут единичные аннуляции на ближайшие даты. Большинство гостей приезжает в Калининградскую область самостоятельно, без услуг туроператоров. "По итогам февраля загрузка объектов размещения чуть ниже, чем в этот же период годом ранее", — добавили в АТОР.В ассоциации отмечают, что сейчас забронировано на лето 37 процентов гостиниц. По оценкам туроператоров, спад продаж на Калининград, как и на другие внутренние направления, сейчас достигает 40 процентов — и на ближайшие даты, и на лето.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туристы, новости - туризм, калининград, калининградская область, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, признание днр и лнр в россии, россия