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Туризм
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Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград
Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград - РИА Новости, 02.03.2022
Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград
Несмотря на изменение маршрута авиарейсов в Калининград, туристы массово не отказываются от поездок в регион, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:09
2022-03-02T12:09
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новости - туризм
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калининградская область
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несмотря на изменение маршрута авиарейсов в Калининград, туристы массово не отказываются от поездок в регион, сообщает АТОР.Из-за закрытия воздушного пространства всеми странами ЕС, российским авиакомпаниям пришлось поменять маршруты полета в самый западный регион РФ. Теперь лайнеры летят над нейтральными водами Балтики, время в пути из Москвы увеличилось на час, из Санкт-Петербурга — на полчаса."Несмотря на новые условия, туристы, которые ранее приобрели путевки в Калининградскую область, не отказываются от поездок", — сообщили в ассоциации.Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак подтвердил, что на данный момент идут единичные аннуляции на ближайшие даты. Большинство гостей приезжает в Калининградскую область самостоятельно, без услуг туроператоров. "По итогам февраля загрузка объектов размещения чуть ниже, чем в этот же период годом ранее", — добавили в АТОР.В ассоциации отмечают, что сейчас забронировано на лето 37 процентов гостиниц. По оценкам туроператоров, спад продаж на Калининград, как и на другие внутренние направления, сейчас достигает 40 процентов — и на ближайшие даты, и на лето.
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туристы, новости - туризм, калининград, калининградская область, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, признание днр и лнр в россии, россия
12:09 02.03.2022
 
Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград

АТОР: смена авиамаршрута не привела к массовым аннуляциям туров в Калининград

© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Depositphotos / oroch2
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несмотря на изменение маршрута авиарейсов в Калининград, туристы массово не отказываются от поездок в регион, сообщает АТОР.
Из-за закрытия воздушного пространства всеми странами ЕС, российским авиакомпаниям пришлось поменять маршруты полета в самый западный регион РФ. Теперь лайнеры летят над нейтральными водами Балтики, время в пути из Москвы увеличилось на час, из Санкт-Петербурга — на полчаса.
"Несмотря на новые условия, туристы, которые ранее приобрели путевки в Калининградскую область, не отказываются от поездок", — сообщили в ассоциации.
Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак подтвердил, что на данный момент идут единичные аннуляции на ближайшие даты. Большинство гостей приезжает в Калининградскую область самостоятельно, без услуг туроператоров.
"По итогам февраля загрузка объектов размещения чуть ниже, чем в этот же период годом ранее", — добавили в АТОР.
В ассоциации отмечают, что сейчас забронировано на лето 37 процентов гостиниц. По оценкам туроператоров, спад продаж на Калининград, как и на другие внутренние направления, сейчас достигает 40 процентов — и на ближайшие даты, и на лето.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмКалининградКалининградская областьАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссия
 
 
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