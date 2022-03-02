https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775977548.html
Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград
Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград - РИА Новости, 02.03.2022
Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград
Несмотря на изменение маршрута авиарейсов в Калининград, туристы массово не отказываются от поездок в регион, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:09
2022-03-02T12:09
2022-03-02T12:09
туризм
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новости - туризм
калининград
калининградская область
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несмотря на изменение маршрута авиарейсов в Калининград, туристы массово не отказываются от поездок в регион, сообщает АТОР.Из-за закрытия воздушного пространства всеми странами ЕС, российским авиакомпаниям пришлось поменять маршруты полета в самый западный регион РФ. Теперь лайнеры летят над нейтральными водами Балтики, время в пути из Москвы увеличилось на час, из Санкт-Петербурга — на полчаса."Несмотря на новые условия, туристы, которые ранее приобрели путевки в Калининградскую область, не отказываются от поездок", — сообщили в ассоциации.Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак подтвердил, что на данный момент идут единичные аннуляции на ближайшие даты. Большинство гостей приезжает в Калининградскую область самостоятельно, без услуг туроператоров. "По итогам февраля загрузка объектов размещения чуть ниже, чем в этот же период годом ранее", — добавили в АТОР.В ассоциации отмечают, что сейчас забронировано на лето 37 процентов гостиниц. По оценкам туроператоров, спад продаж на Калининград, как и на другие внутренние направления, сейчас достигает 40 процентов — и на ближайшие даты, и на лето.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, новости - туризм, калининград, калининградская область, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, признание днр и лнр в россии, россия
Эксперты рассказали, как санкции сказались на спросе на туры в Калининград
АТОР: смена авиамаршрута не привела к массовым аннуляциям туров в Калининград
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несмотря на изменение маршрута авиарейсов в Калининград, туристы массово не отказываются от поездок в регион, сообщает АТОР.
Из-за закрытия
воздушного пространства всеми странами ЕС, российским авиакомпаниям пришлось поменять маршруты полета в самый западный регион РФ. Теперь лайнеры летят
над нейтральными водами Балтики, время в пути из Москвы увеличилось на час, из Санкт-Петербурга — на полчаса.
"Несмотря на новые условия, туристы, которые ранее приобрели путевки в Калининградскую область, не отказываются от поездок", — сообщили в ассоциации.
Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак подтвердил, что на данный момент идут единичные аннуляции на ближайшие даты. Большинство гостей приезжает в Калининградскую область самостоятельно, без услуг туроператоров.
"По итогам февраля загрузка объектов размещения чуть ниже, чем в этот же период годом ранее", — добавили в АТОР.
В ассоциации отмечают, что сейчас забронировано на лето 37 процентов гостиниц. По оценкам туроператоров, спад продаж на Калининград, как и на другие внутренние направления, сейчас достигает 40 процентов — и на ближайшие даты, и на лето.