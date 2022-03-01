11:35 01.03.2022 (обновлено: 12:28 01.03.2022)
Алиханов ответил на вопрос о росте цен на авиабилеты в Калининград
Калининградские власти обратятся за поддержкой в Москву в случае роста цен на авиабилеты
Пассажиры в международном аэропорту "Храброво" (Калининград). Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 1 мар – РИА Новости. Калининградские власти будут обращаться за дополнительным субсидированием авиаперевозок к федеральному правительству в случае, если цены на авиабилеты поднимутся, заявил глава региона Антон Алиханов.
Полеты в Калининград после закрытия воздушного пространства странами Прибалтики осуществляются штатно, авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Ранее калининградские власти сообщили, что воздушной блокады региона не будет.
"Многие спрашивали, что из-за изменения маршрутов могут измениться цены. Если это будет происходить — мы уже обсудили это с федеральным правительством, — мы будем обращаться за дополнительной поддержкой для того, чтобы билеты на калининградском направлении не становились существенно дороже, а продолжали быть доступными для большинства жителей нашего региона, ну и, конечно, для тех, кто приезжает к нам", - сообщил Алиханов в своем обращении к жителям области, опубликованном в его Instagram-аккаунте.
Первый рейс по измененному маршруту вылетел 26 февраля утром в Москву, Шереметьево. По информации пресс-службы калининградского аэропорта Храброво, время полета в Петербург увеличилось примерно на 20 минут, в Москву - на час.