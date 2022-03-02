Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/prizyv-1776148969.html
Минобороны призвало власти Украины решить гуманитарные вопросы людей
Минобороны призвало власти Украины решить гуманитарные вопросы людей - РИА Новости, 02.03.2022
Минобороны призвало власти Украины решить гуманитарные вопросы людей
Минобороны РФ обратилось к руководству Украины с призывом обеспечить гуманитарные вопросы в отношении своих мирных граждан и иностранцев, которые фактически... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:01
2022-03-02T23:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы рф
россия
михаил мизинцев
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774742562_0:222:3019:1920_1920x0_80_0_0_1c4284442219244b4a085557e81ae105.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны РФ обратилось к руководству Украины с призывом обеспечить гуманитарные вопросы в отношении своих мирных граждан и иностранцев, которые фактически стали заложниками, заявил руководитель Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Обращаемся к руководству Украины, обеспечить первоочередное решение гуманитарных вопросов граждан своей страны, а также иностранных представителей, оказавшихся в ряде населенных пунктов практически в качестве заложников. Надеемся, что международные организации, прежде всего ООН, и ее профильные структуры, а также ОБСЕ окажут нам в этом вопросе содействие. Мы круглосуточно готовы к этому взаимодействию",- сказал Мизинцев на брифинге.Нужно немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для выхода граждан на Украине в безопасные места, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.По словам Мизинцева, по имеющейся информации, националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. "Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населенных пунктов. При этом националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям", - сказал генерал.Мизинцев при этом подчеркнул, что "мы этого не делали и делать не будем"."Учитывая изложенное, именно сейчас обращаемся ко всем международным организациям, всем без исключения, а также к руководству Украины - немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров для выхода в безопасные места всех граждан, кто изъявил на это желание, всех без исключения", - заявил начальник НЦУО.Он добавил, что в настоящее время в зонах ответственности, контролируемых ВС РФ, уже созданы и постоянно действуют гуманитарные коридоры.По его словам, Россия очень рассчитывает на авторитет и оперативное содействие в решении этих первоочередных гуманитарных вопросов со стороны всех структур ООН, ОБСЕ, а также правозащитных организаций. "Мы с вами на связи - круглосуточно, ждем от вас конкретных предложений и практических действий", - добавил он.Вооруженные Силы РФ в ходе спецоперации на Украине обеспечили безопасную эвакуацию сотрудников посольства Греции из Мариуполя и эвакуацию профильных структур ООН из Киева, об этом в среду сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации уже обеспечена безопасная эвакуация профильных структур ООН из Киева, а также сотрудников посольства Греции из Мариуполя", - заявил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774742562_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_32334fd1fb26c14aa84b1a502aed423e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, россия, михаил мизинцев, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
23:01 02.03.2022
 
Минобороны призвало власти Украины решить гуманитарные вопросы людей

Минобороны призвало руководство Украины решить гуманитарные вопросы мирных жителей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина переходит улицу в Луганске
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Женщина переходит улицу в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны РФ обратилось к руководству Украины с призывом обеспечить гуманитарные вопросы в отношении своих мирных граждан и иностранцев, которые фактически стали заложниками, заявил руководитель Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Обращаемся к руководству Украины, обеспечить первоочередное решение гуманитарных вопросов граждан своей страны, а также иностранных представителей, оказавшихся в ряде населенных пунктов практически в качестве заложников. Надеемся, что международные организации, прежде всего ООН, и ее профильные структуры, а также ОБСЕ окажут нам в этом вопросе содействие. Мы круглосуточно готовы к этому взаимодействию",- сказал Мизинцев на брифинге.
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены дома и социальные учреждения.

Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

Женщина у жилого дома в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка прячутся от обстрела.

Жители города прячутся от обстрела на улице Парковская в Донецке
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

Пожар в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

Военнослужащий у трупа сотрудника газовой службы, погибшего в результате обстрелов в Киевском районе Донецка
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

Сгоревший автомобиль во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице в подъезде
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Нужно немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для выхода граждан на Украине в безопасные места, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.
По словам Мизинцева, по имеющейся информации, националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. "Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населенных пунктов. При этом националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям", - сказал генерал.
Мизинцев при этом подчеркнул, что "мы этого не делали и делать не будем".
"Учитывая изложенное, именно сейчас обращаемся ко всем международным организациям, всем без исключения, а также к руководству Украины - немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров для выхода в безопасные места всех граждан, кто изъявил на это желание, всех без исключения", - заявил начальник НЦУО.
Он добавил, что в настоящее время в зонах ответственности, контролируемых ВС РФ, уже созданы и постоянно действуют гуманитарные коридоры.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
По его словам, Россия очень рассчитывает на авторитет и оперативное содействие в решении этих первоочередных гуманитарных вопросов со стороны всех структур ООН, ОБСЕ, а также правозащитных организаций. "Мы с вами на связи - круглосуточно, ждем от вас конкретных предложений и практических действий", - добавил он.
Вооруженные Силы РФ в ходе спецоперации на Украине обеспечили безопасную эвакуацию сотрудников посольства Греции из Мариуполя и эвакуацию профильных структур ООН из Киева, об этом в среду сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации уже обеспечена безопасная эвакуация профильных структур ООН из Киева, а также сотрудников посольства Греции из Мариуполя", - заявил он.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы РФРоссияМихаил МизинцевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала