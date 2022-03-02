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Минобороны призвало власти Украины решить гуманитарные вопросы людей

Минобороны призвало власти Украины решить гуманитарные вопросы людей - РИА Новости, 02.03.2022

Минобороны призвало власти Украины решить гуманитарные вопросы людей

Минобороны РФ обратилось к руководству Украины с призывом обеспечить гуманитарные вопросы в отношении своих мирных граждан и иностранцев, которые фактически... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:01

2022-03-02T23:01

2022-03-02T23:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны РФ обратилось к руководству Украины с призывом обеспечить гуманитарные вопросы в отношении своих мирных граждан и иностранцев, которые фактически стали заложниками, заявил руководитель Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Обращаемся к руководству Украины, обеспечить первоочередное решение гуманитарных вопросов граждан своей страны, а также иностранных представителей, оказавшихся в ряде населенных пунктов практически в качестве заложников. Надеемся, что международные организации, прежде всего ООН, и ее профильные структуры, а также ОБСЕ окажут нам в этом вопросе содействие. Мы круглосуточно готовы к этому взаимодействию",- сказал Мизинцев на брифинге.Нужно немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для выхода граждан на Украине в безопасные места, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.По словам Мизинцева, по имеющейся информации, националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. "Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населенных пунктов. При этом националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям", - сказал генерал.Мизинцев при этом подчеркнул, что "мы этого не делали и делать не будем"."Учитывая изложенное, именно сейчас обращаемся ко всем международным организациям, всем без исключения, а также к руководству Украины - немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров для выхода в безопасные места всех граждан, кто изъявил на это желание, всех без исключения", - заявил начальник НЦУО.Он добавил, что в настоящее время в зонах ответственности, контролируемых ВС РФ, уже созданы и постоянно действуют гуманитарные коридоры.По его словам, Россия очень рассчитывает на авторитет и оперативное содействие в решении этих первоочередных гуманитарных вопросов со стороны всех структур ООН, ОБСЕ, а также правозащитных организаций. "Мы с вами на связи - круглосуточно, ждем от вас конкретных предложений и практических действий", - добавил он.Вооруженные Силы РФ в ходе спецоперации на Украине обеспечили безопасную эвакуацию сотрудников посольства Греции из Мариуполя и эвакуацию профильных структур ООН из Киева, об этом в среду сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации уже обеспечена безопасная эвакуация профильных структур ООН из Киева, а также сотрудников посольства Греции из Мариуполя", - заявил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, россия, михаил мизинцев, украина, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)