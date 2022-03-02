В Приамурье преобразят десять населенных пунктов
В Приамурье десять населенных пунктов преобразят по нацпроекту "Жилье и городская среда"
Благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Десять населенных пунктов в Приамурье преобразятся по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2023 году, идёт подготовка к началу голосования по выбору общественных территорий, которые благоустроят, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"Важно, что выбор территорий для благоустройства в населенных пунктах области делают сами жители. В 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" преобразование пройдет в 10 городах и поселках Приамурья, а именно: в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Райчихинске, Свободном, Сковородине, Тынде, Шимановске, а также в ЗАТО Циолковский. В настоящее время для каждой из этих территорий разработаются дизайн-проекты, которые и представят амурчанам", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
По планам, голосование начнется 15 апреля, участие в нем могут принять амурчане в возрасте от 14 лет – жители муниципалитетов, где планируется благоустройство, сейчас формируется перечень территорий. Голосование пройдет в сети интернет на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.
Площадка, разработанная Минстроем России совместно с АНО "Диалог Регионы", - единая федеральная платформа для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству. В 2021 году на платформе уже проходило первое всероссийское онлайн-голосование за территории благоустройства.
В 2021 году по программе "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство из федерального и регионального бюджетов направили 270,6 миллиона рублей. На эти средства привели в порядок центральное место отдыха в Завитинске, обновили сквер, прилегающий в площади Победы в Сковородино, создали современную детскую площадку в Тынде и место для занятий спортом в Свободном.
В 2020 году в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды было направлено более 243 миллионов рублей, в 2019 году – 276 миллионов рублей.