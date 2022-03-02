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Амурская область
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В Приамурье преобразят десять населенных пунктов
В Приамурье преобразят десять населенных пунктов - РИА Новости, 02.03.2022
В Приамурье преобразят десять населенных пунктов
Десять населенных пунктов в Приамурье преобразятся по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2023 году, идёт подготовка к началу голосования по выбору... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:31
2022-03-02T10:31
амурская область
общество
шимановск
свободный
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Десять населенных пунктов в Приамурье преобразятся по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2023 году, идёт подготовка к началу голосования по выбору общественных территорий, которые благоустроят, сообщил губернатор региона Василий Орлов."Важно, что выбор территорий для благоустройства в населенных пунктах области делают сами жители. В 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" преобразование пройдет в 10 городах и поселках Приамурья, а именно: в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Райчихинске, Свободном, Сковородине, Тынде, Шимановске, а также в ЗАТО Циолковский. В настоящее время для каждой из этих территорий разработаются дизайн-проекты, которые и представят амурчанам", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.По планам, голосование начнется 15 апреля, участие в нем могут принять амурчане в возрасте от 14 лет – жители муниципалитетов, где планируется благоустройство, сейчас формируется перечень территорий. Голосование пройдет в сети интернет на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.Площадка, разработанная Минстроем России совместно с АНО "Диалог Регионы", - единая федеральная платформа для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству. В 2021 году на платформе уже проходило первое всероссийское онлайн-голосование за территории благоустройства.В 2021 году по программе "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство из федерального и регионального бюджетов направили 270,6 миллиона рублей. На эти средства привели в порядок центральное место отдыха в Завитинске, обновили сквер, прилегающий в площади Победы в Сковородино, создали современную детскую площадку в Тынде и место для занятий спортом в Свободном.В 2020 году в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды было направлено более 243 миллионов рублей, в 2019 году – 276 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220301/ferma-1775810020.html
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общество, шимановск, свободный, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), амурская область
10:31 02.03.2022
 
В Приамурье преобразят десять населенных пунктов

В Приамурье десять населенных пунктов преобразят по нацпроекту "Жилье и городская среда"

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Благовещенск
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Десять населенных пунктов в Приамурье преобразятся по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2023 году, идёт подготовка к началу голосования по выбору общественных территорий, которые благоустроят, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"Важно, что выбор территорий для благоустройства в населенных пунктах области делают сами жители. В 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" преобразование пройдет в 10 городах и поселках Приамурья, а именно: в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Райчихинске, Свободном, Сковородине, Тынде, Шимановске, а также в ЗАТО Циолковский. В настоящее время для каждой из этих территорий разработаются дизайн-проекты, которые и представят амурчанам", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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По планам, голосование начнется 15 апреля, участие в нем могут принять амурчане в возрасте от 14 лет – жители муниципалитетов, где планируется благоустройство, сейчас формируется перечень территорий. Голосование пройдет в сети интернет на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.
Площадка, разработанная Минстроем России совместно с АНО "Диалог Регионы", - единая федеральная платформа для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству. В 2021 году на платформе уже проходило первое всероссийское онлайн-голосование за территории благоустройства.
В 2021 году по программе "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство из федерального и регионального бюджетов направили 270,6 миллиона рублей. На эти средства привели в порядок центральное место отдыха в Завитинске, обновили сквер, прилегающий в площади Победы в Сковородино, создали современную детскую площадку в Тынде и место для занятий спортом в Свободном.
В 2020 году в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды было направлено более 243 миллионов рублей, в 2019 году – 276 миллионов рублей.
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