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Toyota и Lexus приостановили поставки автомобилей в Россию
Toyota и Lexus приостановили поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 02.03.2022
Toyota и Lexus приостановили поставки автомобилей в Россию
Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены, с 4 марта в простой уходит завод Toyota в Санкт-Петербурге из-за проблем с поставками... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:06
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экономика
авто
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены, с 4 марта в простой уходит завод Toyota в Санкт-Петербурге из-за проблем с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.При этом в компании подчеркнули, что поставки автомобилей будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок.Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность - 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.
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экономика, авто, россия
20:06 02.03.2022 (обновлено: 20:20 02.03.2022)
 
Toyota и Lexus приостановили поставки автомобилей в Россию

Toyota и Lexus временно приостановили поставки автомобилей в Россию

© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Toyota
Логотип компании Toyota - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Логотип компании Toyota
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены, с 4 марта в простой уходит завод Toyota в Санкт-Петербурге из-за проблем с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостанавливает свою работу с 04 марта 2022 года. На текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе", - отметили в "Тойота Мотор".
При этом в компании подчеркнули, что поставки автомобилей будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок.
Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность - 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.
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