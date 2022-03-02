https://ria.ru/20220302/postavki-1776129622.html

Toyota и Lexus приостановили поставки автомобилей в Россию

Toyota и Lexus приостановили поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 02.03.2022

Toyota и Lexus приостановили поставки автомобилей в Россию

Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены, с 4 марта в простой уходит завод Toyota в Санкт-Петербурге из-за проблем с поставками... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:06

2022-03-02T20:06

2022-03-02T20:20

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены, с 4 марта в простой уходит завод Toyota в Санкт-Петербурге из-за проблем с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.При этом в компании подчеркнули, что поставки автомобилей будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок.Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность - 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.

https://ria.ru/20220302/nissan-1776090825.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, авто, россия