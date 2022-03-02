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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/podderzhka-1776080993.html
Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине
Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине
Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Кубани обратились к президенту РФ Владимиру Путину, поддержав военную операцию на Украине. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:39
2022-03-02T21:51
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
украина
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КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Кубани обратились к президенту РФ Владимиру Путину, поддержав военную операцию на Украине.Открытое обращение составлено в электронной форме на одной из платформ, к нему постоянно присоединяются новые подписанты, на данный момент их число превысило 1,2 тысячи человек. Среди них - ректоры, деканы и преподаватели вузов, директора, учителя и воспитатели школ и детсадов, руководители спортивных школ и школ искусств, творческих коллективов."Уважаемый Владимир Владимирович! Мы - простые российские граждане - педагоги, врачи, деятели культуры, общественники - простая, многонациональная русская интеллигенция, обращаемся к Вам с выражением поддержки и солидарности. Мы солидарны с Вашим решением о начале специальной военной операции по принуждению к миру сошедшего с ума нацистского режима, захватившего власть в результате кровавого антиконституционного переворота в братской Украине", - говорится в обращении.Подписавшиеся отмечают, что с болью следили за событиями последних лет в Донбассе и с тревогой наблюдали за расширением НАТО на Восток."Вместе с тем мы с тревогой наблюдаем происходящее в нашем собственном российском обществе, в сфере культуры, массовой информации, общественного сознания… В условиях информационного противоборства нас глубоко удручает, что многие представители российской интеллигенции и так называемого "креативного класса" открыто выражают антигосударственную и по сути предательскую позицию, которую они почему-то называют "гражданской", - считают кубанские деятели образования, науки и культуры.Они отмечают, что некоторые их соотечественники ослеплены и "несут в своём сознании дух диссидентских кухонь и порочной привычки кусать руку кормящего их государства", другие просто заботятся о личных счетах и активах за рубежом, которые могут попасть под санкции."Мы с Вами, Владимир Владимирович, вместе с нашей армией, вместе со своим народом и своим государством!" - заключают подписанты открытого обращения к президенту.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина, краснодарский край, в мире
16:39 02.03.2022 (обновлено: 21:51 02.03.2022)
 
Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине

Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Кубани поддержали спецоперацию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди едут на машинах с флагами России по улице Донецка
Люди едут на машинах с флагами России по улице Донецка - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди едут на машинах с флагами России по улице Донецка
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Кубани обратились к президенту РФ Владимиру Путину, поддержав военную операцию на Украине.
Открытое обращение составлено в электронной форме на одной из платформ, к нему постоянно присоединяются новые подписанты, на данный момент их число превысило 1,2 тысячи человек. Среди них - ректоры, деканы и преподаватели вузов, директора, учителя и воспитатели школ и детсадов, руководители спортивных школ и школ искусств, творческих коллективов.
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены дома и социальные учреждения.

Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

Женщина у жилого дома в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка прячутся от обстрела.

Жители города прячутся от обстрела на улице Парковская в Донецке
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

Пожар в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

Военнослужащий у трупа сотрудника газовой службы, погибшего в результате обстрелов в Киевском районе Донецка
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

Сгоревший автомобиль во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице в подъезде
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
"Уважаемый Владимир Владимирович! Мы - простые российские граждане - педагоги, врачи, деятели культуры, общественники - простая, многонациональная русская интеллигенция, обращаемся к Вам с выражением поддержки и солидарности. Мы солидарны с Вашим решением о начале специальной военной операции по принуждению к миру сошедшего с ума нацистского режима, захватившего власть в результате кровавого антиконституционного переворота в братской Украине", - говорится в обращении.
Подписавшиеся отмечают, что с болью следили за событиями последних лет в Донбассе и с тревогой наблюдали за расширением НАТО на Восток.
"Вместе с тем мы с тревогой наблюдаем происходящее в нашем собственном российском обществе, в сфере культуры, массовой информации, общественного сознания… В условиях информационного противоборства нас глубоко удручает, что многие представители российской интеллигенции и так называемого "креативного класса" открыто выражают антигосударственную и по сути предательскую позицию, которую они почему-то называют "гражданской", - считают кубанские деятели образования, науки и культуры.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:29
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
Они отмечают, что некоторые их соотечественники ослеплены и "несут в своём сознании дух диссидентских кухонь и порочной привычки кусать руку кормящего их государства", другие просто заботятся о личных счетах и активах за рубежом, которые могут попасть под санкции.
"Мы с Вами, Владимир Владимирович, вместе с нашей армией, вместе со своим народом и своим государством!" - заключают подписанты открытого обращения к президенту.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаКраснодарский крайВ мире
 
 
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