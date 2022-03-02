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Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине

Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине

Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Кубани обратились к президенту РФ Владимиру Путину, поддержав военную операцию на Украине. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:39

2022-03-02T16:39

2022-03-02T21:51

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Кубани обратились к президенту РФ Владимиру Путину, поддержав военную операцию на Украине.Открытое обращение составлено в электронной форме на одной из платформ, к нему постоянно присоединяются новые подписанты, на данный момент их число превысило 1,2 тысячи человек. Среди них - ректоры, деканы и преподаватели вузов, директора, учителя и воспитатели школ и детсадов, руководители спортивных школ и школ искусств, творческих коллективов."Уважаемый Владимир Владимирович! Мы - простые российские граждане - педагоги, врачи, деятели культуры, общественники - простая, многонациональная русская интеллигенция, обращаемся к Вам с выражением поддержки и солидарности. Мы солидарны с Вашим решением о начале специальной военной операции по принуждению к миру сошедшего с ума нацистского режима, захватившего власть в результате кровавого антиконституционного переворота в братской Украине", - говорится в обращении.Подписавшиеся отмечают, что с болью следили за событиями последних лет в Донбассе и с тревогой наблюдали за расширением НАТО на Восток."Вместе с тем мы с тревогой наблюдаем происходящее в нашем собственном российском обществе, в сфере культуры, массовой информации, общественного сознания… В условиях информационного противоборства нас глубоко удручает, что многие представители российской интеллигенции и так называемого "креативного класса" открыто выражают антигосударственную и по сути предательскую позицию, которую они почему-то называют "гражданской", - считают кубанские деятели образования, науки и культуры.Они отмечают, что некоторые их соотечественники ослеплены и "несут в своём сознании дух диссидентских кухонь и порочной привычки кусать руку кормящего их государства", другие просто заботятся о личных счетах и активах за рубежом, которые могут попасть под санкции."Мы с Вами, Владимир Владимирович, вместе с нашей армией, вместе со своим народом и своим государством!" - заключают подписанты открытого обращения к президенту.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина, краснодарский край, в мире