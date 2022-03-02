https://ria.ru/20220302/podderzhka-1776080993.html
Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине
Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине
Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Кубани обратились к президенту РФ Владимиру Путину, поддержав военную операцию на Украине. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:39
2022-03-02T16:39
2022-03-02T21:51
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
украина
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774317043_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_273c707e0ec43ef619916f444b7fcf7b.jpg
КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Кубани обратились к президенту РФ Владимиру Путину, поддержав военную операцию на Украине.Открытое обращение составлено в электронной форме на одной из платформ, к нему постоянно присоединяются новые подписанты, на данный момент их число превысило 1,2 тысячи человек. Среди них - ректоры, деканы и преподаватели вузов, директора, учителя и воспитатели школ и детсадов, руководители спортивных школ и школ искусств, творческих коллективов."Уважаемый Владимир Владимирович! Мы - простые российские граждане - педагоги, врачи, деятели культуры, общественники - простая, многонациональная русская интеллигенция, обращаемся к Вам с выражением поддержки и солидарности. Мы солидарны с Вашим решением о начале специальной военной операции по принуждению к миру сошедшего с ума нацистского режима, захватившего власть в результате кровавого антиконституционного переворота в братской Украине", - говорится в обращении.Подписавшиеся отмечают, что с болью следили за событиями последних лет в Донбассе и с тревогой наблюдали за расширением НАТО на Восток."Вместе с тем мы с тревогой наблюдаем происходящее в нашем собственном российском обществе, в сфере культуры, массовой информации, общественного сознания… В условиях информационного противоборства нас глубоко удручает, что многие представители российской интеллигенции и так называемого "креативного класса" открыто выражают антигосударственную и по сути предательскую позицию, которую они почему-то называют "гражданской", - считают кубанские деятели образования, науки и культуры.Они отмечают, что некоторые их соотечественники ослеплены и "несут в своём сознании дух диссидентских кухонь и порочной привычки кусать руку кормящего их государства", другие просто заботятся о личных счетах и активах за рубежом, которые могут попасть под санкции."Мы с Вами, Владимир Владимирович, вместе с нашей армией, вместе со своим народом и своим государством!" - заключают подписанты открытого обращения к президенту.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина, краснодарский край, в мире
16:39 02.03.2022 (обновлено: 21:51 02.03.2022)
Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине
Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Кубани поддержали спецоперацию
КРАСНОДАР, 2 мар – РИА Новости. Более 1,2 тысячи деятелей образования, науки и культуры Кубани обратились к президенту РФ Владимиру Путину, поддержав военную операцию на Украине.
Открытое обращение составлено в электронной форме на одной из платформ, к нему постоянно присоединяются новые подписанты, на данный момент их число превысило 1,2 тысячи человек. Среди них - ректоры, деканы и преподаватели вузов, директора, учителя и воспитатели школ и детсадов, руководители спортивных школ и школ искусств, творческих коллективов.
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
1 из 14
Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.
2 из 14
Массированному обстрелу подверглась Горловка.
3 из 14
ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
4 из 14
В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.
5 из 14
Разрушены дома и социальные учреждения.
6 из 14
За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.
7 из 14
Жители Донецка прячутся от обстрела.
8 из 14
Снаряды плотно ложились в жилую застройку.
9 из 14
Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.
10 из 14
Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.
11 из 14
Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.
12 из 14
На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.
13 из 14
Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.
14 из 14
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.
1 из 14
Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.
2 из 14
Массированному обстрелу подверглась Горловка.
3 из 14
ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
4 из 14
В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.
5 из 14
Разрушены дома и социальные учреждения.
6 из 14
За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.
7 из 14
Жители Донецка прячутся от обстрела.
8 из 14
Снаряды плотно ложились в жилую застройку.
9 из 14
Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.
10 из 14
Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.
11 из 14
Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.
12 из 14
На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.
13 из 14
Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.
14 из 14
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Мы - простые российские граждане - педагоги, врачи, деятели культуры, общественники - простая, многонациональная русская интеллигенция, обращаемся к Вам с выражением поддержки и солидарности. Мы солидарны с Вашим решением о начале специальной военной операции по принуждению к миру сошедшего с ума нацистского режима, захватившего власть в результате кровавого антиконституционного переворота в братской Украине", - говорится в обращении.
Подписавшиеся отмечают, что с болью следили за событиями последних лет в Донбассе
и с тревогой наблюдали за расширением НАТО
на Восток.
"Вместе с тем мы с тревогой наблюдаем происходящее в нашем собственном российском обществе, в сфере культуры, массовой информации, общественного сознания… В условиях информационного противоборства нас глубоко удручает, что многие представители российской интеллигенции и так называемого "креативного класса" открыто выражают антигосударственную и по сути предательскую позицию, которую они почему-то называют "гражданской", - считают кубанские деятели образования, науки и культуры.
Они отмечают, что некоторые их соотечественники ослеплены и "несут в своём сознании дух диссидентских кухонь и порочной привычки кусать руку кормящего их государства", другие просто заботятся о личных счетах и активах за рубежом, которые могут попасть под санкции.
"Мы с Вами, Владимир Владимирович, вместе с нашей армией, вместе со своим народом и своим государством!" - заключают подписанты открытого обращения к президенту.
Россия
начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.