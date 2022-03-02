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Парламент Казахстана утвердил отставку Дариги Назарбаевой
Парламент Казахстана утвердил отставку Дариги Назарбаевой - РИА Новости, 02.03.2022
Парламент Казахстана утвердил отставку Дариги Назарбаевой
Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании утвердил сложение депутатских полномочий старшей дочерью экс-президента страны Даригой... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T07:11
2022-03-02T07:19
в мире
нур-султан
казахстан
дарига назарбаева
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
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НУР-СУЛТАН, 2 мар — РИА Новости. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании утвердил сложение депутатских полномочий старшей дочерью экс-президента страны Даригой Назарбаевой, сообщает корреспондент РИА Новости.Центризбирком республики на основании поступившего заявления от Назарбаевой 25 февраля постановил внести в мажилис представление о досрочном прекращении ее полномочий.Дочь экс-президента с начала января не присутствовала на заседаниях палаты в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции. В конце февраля она опубликовала в СМИ заявление, в котором сообщила о решении сложить полномочия депутата мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.Ранее ее коллега, депутат от правящей партии "Нур Отан" (1 марта ее переименовали в "Аманат") Айдос Сарым заявил, что Назарбаева должна сложить полномочия, так как январские события в Казахстане связаны "с ее фамилией" и "есть большое общественное недоверие и недовольство, на которое надо реагировать, во всем мире политически это достигается через отставки".Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В 2021 году он передал действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву пост главы АНК, а 5 января — в период массовых беспорядков в стране — полномочия главы Совбеза. Партия "Нур Отан" на внеочередном съезде 28 января избрала своим председателем Токаева, кандидатуру которого предложил экс-президент.В своем обращении к казахстанцам 18 января Назарбаев заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о "конфликте или противостоянии в элите".
https://ria.ru/20220301/kazakhstan-1775728272.html
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в мире, нур-султан, казахстан, дарига назарбаева, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев
07:11 02.03.2022 (обновлено: 07:19 02.03.2022)
 
Парламент Казахстана утвердил отставку Дариги Назарбаевой

Нижняя палата парламента Казахстана утвердила отставку депутата Дариги Назарбаевой

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДарига Назарбаева
Дарига Назарбаева - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дарига Назарбаева. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 2 мар — РИА Новости. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании утвердил сложение депутатских полномочий старшей дочерью экс-президента страны Даригой Назарбаевой, сообщает корреспондент РИА Новости.
Центризбирком республики на основании поступившего заявления от Назарбаевой 25 февраля постановил внести в мажилис представление о досрочном прекращении ее полномочий.
Дочь экс-президента с начала января не присутствовала на заседаниях палаты в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции. В конце февраля она опубликовала в СМИ заявление, в котором сообщила о решении сложить полномочия депутата мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.
Ранее ее коллега, депутат от правящей партии "Нур Отан" (1 марта ее переименовали в "Аманат") Айдос Сарым заявил, что Назарбаева должна сложить полномочия, так как январские события в Казахстане связаны "с ее фамилией" и "есть большое общественное недоверие и недовольство, на которое надо реагировать, во всем мире политически это достигается через отставки".
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Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В 2021 году он передал действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву пост главы АНК, а 5 января — в период массовых беспорядков в стране — полномочия главы Совбеза. Партия "Нур Отан" на внеочередном съезде 28 января избрала своим председателем Токаева, кандидатуру которого предложил экс-президент.
В своем обращении к казахстанцам 18 января Назарбаев заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о "конфликте или противостоянии в элите".
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