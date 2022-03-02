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Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире
Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире - РИА Новости, 02.03.2022
Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире
Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли ООН в условиях нарастающей геополитической напряженности, заявил в своем Twitter-аккаунте президент страны... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T07:19
2022-03-02T07:22
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
алма-ата
оон
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АЛМА-АТА, 2 мар — РИА Новости. Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли ООН в условиях нарастающей геополитической напряженности, заявил в своем Twitter-аккаунте президент страны Касым-Жомарт Токаев."Тридцать лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН. Мы плодотворно сотрудничаем с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли", — написал глава государства.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, алма-ата, оон
Материал дополняется
07:19 02.03.2022 (обновлено: 07:22 02.03.2022)
 
Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире

Президент Казахстана Токаев: страна выступает за усиление консолидирующей роли ООН в мире

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 2 мар — РИА Новости. Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли ООН в условиях нарастающей геополитической напряженности, заявил в своем Twitter-аккаунте президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Тридцать лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН. Мы плодотворно сотрудничаем с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли", — написал глава государства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевАлма-АтаООН
 
 
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