https://ria.ru/20220302/oon-1775964393.html

Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире

Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире - РИА Новости, 02.03.2022

Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире

Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли ООН в условиях нарастающей геополитической напряженности, заявил в своем Twitter-аккаунте президент страны... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T07:19

2022-03-02T07:19

2022-03-02T07:22

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

алма-ата

оон

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АЛМА-АТА, 2 мар — РИА Новости. Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли ООН в условиях нарастающей геополитической напряженности, заявил в своем Twitter-аккаунте президент страны Касым-Жомарт Токаев."Тридцать лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН. Мы плодотворно сотрудничаем с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли", — написал глава государства.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775728619.html

казахстан

алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, алма-ата, оон