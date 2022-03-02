https://ria.ru/20220302/oon-1775964393.html
Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире
Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире - РИА Новости, 02.03.2022
Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире
Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли ООН в условиях нарастающей геополитической напряженности, заявил в своем Twitter-аккаунте президент страны... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T07:19
2022-03-02T07:19
2022-03-02T07:22
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
алма-ата
оон
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АЛМА-АТА, 2 мар — РИА Новости. Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли ООН в условиях нарастающей геополитической напряженности, заявил в своем Twitter-аккаунте президент страны Касым-Жомарт Токаев."Тридцать лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН. Мы плодотворно сотрудничаем с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли", — написал глава государства.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775728619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, алма-ата, оон
Материал дополняется
07:19 02.03.2022 (обновлено: 07:22 02.03.2022)
Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире
Президент Казахстана Токаев: страна выступает за усиление консолидирующей роли ООН в мире