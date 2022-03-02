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ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов, сообщили в ЛНР

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 02.03.2022

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов, сообщили в ЛНР

Украинские войска ночью девять раз открывали огонь по Луганской народной республике и обстреляли шесть населенных пунктов, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T04:53

2022-03-02T04:53

2022-03-02T05:00

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Украинские войска ночью девять раз открывали огонь по Луганской народной республике и обстреляли шесть населенных пунктов, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, в городе Первомайск повреждены 12 домов и газопровод среднего давления Ду-57, а в Кировске повреждены два дома и линия электропередач.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

луганская народная республика

луганск

кировск

россия

донецкая народная республика

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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