17:15 02.03.2022 (обновлено: 17:46 02.03.2022)
Nissan прекратил поставки в Россию кроссовера Pathfinder
Nissan не исключил приостановки работы завода в России из-за проблем с комплектующими
Эмблема Nissan
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Nissan временно прекратил поставки кроссовера Pathfinder в Россию, автоконцерн также не исключил возможность приостановки работы своего завода в Санкт-Петербурге из-за задержек с поставками комплектующих на фоне санкций, говорится в сообщении компании.
"Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает, однако мы не исключаем приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих… на данный момент поставки Nissan Pathfinder в Россию временно приостановлены до выяснения ситуации", - отмечается в сообщении.
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В Nissan подчеркнули, что компания внимательно следит за ситуацией в связи с объявленными санкциями и тем, какое влияние они оказывают на бизнес в России.
"Соответствующие подразделения проверяют информацию, адаптируют все процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы", - подчеркнули в автоконцерне.
Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность - 100 тысяч машин в год. На предприятии производятся три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 9%, до 51,3 тысячи автомобилей.