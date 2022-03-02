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Nissan прекратил поставки в Россию кроссовера Pathfinder
Nissan прекратил поставки в Россию кроссовера Pathfinder - РИА Новости, 02.03.2022
Nissan прекратил поставки в Россию кроссовера Pathfinder
Nissan временно прекратил поставки кроссовера Pathfinder в Россию, автоконцерн также не исключил возможность приостановки работы своего завода в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:15
2022-03-02T17:46
экономика
россия
авто
renault nissan (альянс)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Nissan временно прекратил поставки кроссовера Pathfinder в Россию, автоконцерн также не исключил возможность приостановки работы своего завода в Санкт-Петербурге из-за задержек с поставками комплектующих на фоне санкций, говорится в сообщении компании."Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает, однако мы не исключаем приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих… на данный момент поставки Nissan Pathfinder в Россию временно приостановлены до выяснения ситуации", - отмечается в сообщении.В Nissan подчеркнули, что компания внимательно следит за ситуацией в связи с объявленными санкциями и тем, какое влияние они оказывают на бизнес в России."Соответствующие подразделения проверяют информацию, адаптируют все процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы", - подчеркнули в автоконцерне.Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность - 100 тысяч машин в год. На предприятии производятся три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 9%, до 51,3 тысячи автомобилей.
https://ria.ru/20220302/magazin-1776063136.html
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экономика, россия, авто, renault nissan (альянс)
17:15 02.03.2022 (обновлено: 17:46 02.03.2022)
 
Nissan прекратил поставки в Россию кроссовера Pathfinder

Nissan не исключил приостановки работы завода в России из-за проблем с комплектующими

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Эмблема Nissan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Nissan временно прекратил поставки кроссовера Pathfinder в Россию, автоконцерн также не исключил возможность приостановки работы своего завода в Санкт-Петербурге из-за задержек с поставками комплектующих на фоне санкций, говорится в сообщении компании.
"Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает, однако мы не исключаем приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих… на данный момент поставки Nissan Pathfinder в Россию временно приостановлены до выяснения ситуации", - отмечается в сообщении.
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В Nissan подчеркнули, что компания внимательно следит за ситуацией в связи с объявленными санкциями и тем, какое влияние они оказывают на бизнес в России.
"Соответствующие подразделения проверяют информацию, адаптируют все процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы", - подчеркнули в автоконцерне.
Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность - 100 тысяч машин в год. На предприятии производятся три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 9%, до 51,3 тысячи автомобилей.
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ЭкономикаРоссияАвтоRenault Nissan (альянс)
 
 
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