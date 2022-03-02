https://ria.ru/20220302/nissan-1776090825.html

Nissan прекратил поставки в Россию кроссовера Pathfinder

Nissan прекратил поставки в Россию кроссовера Pathfinder - РИА Новости, 02.03.2022

Nissan прекратил поставки в Россию кроссовера Pathfinder

Nissan временно прекратил поставки кроссовера Pathfinder в Россию, автоконцерн также не исключил возможность приостановки работы своего завода в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:15

2022-03-02T17:15

2022-03-02T17:46

экономика

россия

авто

renault nissan (альянс)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Nissan временно прекратил поставки кроссовера Pathfinder в Россию, автоконцерн также не исключил возможность приостановки работы своего завода в Санкт-Петербурге из-за задержек с поставками комплектующих на фоне санкций, говорится в сообщении компании."Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает, однако мы не исключаем приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих… на данный момент поставки Nissan Pathfinder в Россию временно приостановлены до выяснения ситуации", - отмечается в сообщении.В Nissan подчеркнули, что компания внимательно следит за ситуацией в связи с объявленными санкциями и тем, какое влияние они оказывают на бизнес в России."Соответствующие подразделения проверяют информацию, адаптируют все процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы", - подчеркнули в автоконцерне.Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность - 100 тысяч машин в год. На предприятии производятся три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 9%, до 51,3 тысячи автомобилей.

https://ria.ru/20220302/magazin-1776063136.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776076769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, авто, renault nissan (альянс)