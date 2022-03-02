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Цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель - РИА Новости, 02.03.2022
Цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель
Мировые цены на нефть преодолели планку в 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T08:11
2022-03-02T08:11
2022-03-02T09:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть преодолели планку в 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года, свидетельствуют данные торгов.Так, к 07:55 мск майские фьючерсы на Brent росли на 4,89 процента, до 110,1 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на WTI — на 4,97 процента, до 108,55 доллара. Ночью цена на Brent впервые с 4 июля 2014 года пробила уровень в 111 долларов, WTI дорожала до 109,3 доллара.На ситуацию влияют прежде всего усилившиеся опасения по поводу срывов поставок из-за санкций и ухода энергетических компаний из России — об этом уже объявили BP, Shell, Equinor, OMV и Exxon Mobil.При этом решение стран Международного энергетического агентства выбросить на рынок дополнительно 60 миллионов баррелей из стратегического резерва не оказывает сильного давления на котировки."Риски перебоев для такого значительного объема поставок означают, что даже такая заметная доля высвобождаемых резервов может не оказать сдерживающего влияния", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего сырьевого стратега ANZ в Сиднее Дэниела Хайнза.Кроме того, по данным Американского института нефти, коммерческие запасы в США за неделю опустились на 6,1 миллиона баррелей. Официальную статистику Минэнерго опубликует сегодня вечером.
https://ria.ru/20220301/import-1775726834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, сша, brent, bp plc.
08:11 02.03.2022 (обновлено: 09:06 02.03.2022)
Цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель
Нефть Brent торгуется выше 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года