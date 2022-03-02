https://ria.ru/20220302/neft-1775960187.html

США выделяют 30 миллионов баррелей нефти для стабилизации цен

США выделяют 30 миллионов баррелей нефти для стабилизации цен - РИА Новости, 02.03.2022

США выделяют 30 миллионов баррелей нефти для стабилизации цен

США готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации цен на нефть, выделив 30 миллионов баррелей из стратегического резерва, сообщил американский президент РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:21

2022-03-02T05:21

2022-03-02T10:52

цены на нефть

сша

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации цен на нефть, выделив 30 миллионов баррелей из стратегического резерва, сообщил американский президент Джо Байден."Сегодня я могу объявить, что США вместе с 30 странами высвобождают 60 миллионов баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка идет во главе, высвобождая 30 миллионов баррелей из нашего стратегического резерва нефти. И мы готовы сделать больше, если будет необходимо, совместно с нашими союзниками", - сказал он в обращении к конгрессу.

https://ria.ru/20220301/import-1775726834.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

цены на нефть, сша, в мире, джо байден