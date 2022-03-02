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США выделяют 30 миллионов баррелей нефти для стабилизации цен
США выделяют 30 миллионов баррелей нефти для стабилизации цен - РИА Новости, 02.03.2022
США выделяют 30 миллионов баррелей нефти для стабилизации цен
США готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации цен на нефть, выделив 30 миллионов баррелей из стратегического резерва, сообщил американский президент РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:21
2022-03-02T10:52
цены на нефть
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации цен на нефть, выделив 30 миллионов баррелей из стратегического резерва, сообщил американский президент Джо Байден."Сегодня я могу объявить, что США вместе с 30 странами высвобождают 60 миллионов баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка идет во главе, высвобождая 30 миллионов баррелей из нашего стратегического резерва нефти. И мы готовы сделать больше, если будет необходимо, совместно с нашими союзниками", - сказал он в обращении к конгрессу.
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цены на нефть, сша, в мире, джо байден
05:21 02.03.2022 (обновлено: 10:52 02.03.2022)
 
США выделяют 30 миллионов баррелей нефти для стабилизации цен

Президент Байден: США выделяют 30 миллионов баррелей нефти для стабилизации цен

© REUTERS / Pool/Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Pool/Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации цен на нефть, выделив 30 миллионов баррелей из стратегического резерва, сообщил американский президент Джо Байден.
"Сегодня я могу объявить, что США вместе с 30 странами высвобождают 60 миллионов баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка идет во главе, высвобождая 30 миллионов баррелей из нашего стратегического резерва нефти. И мы готовы сделать больше, если будет необходимо, совместно с нашими союзниками", - сказал он в обращении к конгрессу.
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Цены на нефтьСШАВ миреДжо Байден
 
 
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