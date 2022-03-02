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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/nebenzya-1776149747.html
Небензя раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине
Небензя раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Небензя раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине
Принятая в среду резолюция ГА ООН с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска ничего не говорит об убийстве мирных... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:08
2022-03-02T23:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
генеральная ассамблея оон
совет безопасности оон
оон
василий небензя
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ООН, 2 мар – РИА Новости. Принятая в среду резолюция ГА ООН с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска ничего не говорит об убийстве мирных жителей Донбасса, заявил на спецсессии Генассамблеи постпред РФ при организации Василий Небензя.В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства. Назначение таких мер - прерогатива СБ ООН.В среду ГА ООН приняла резолюцию, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран. Она осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН.Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов.Как указал постпред, в принятой резолюции ничего не сказано о незаконном перевороте в Киеве. "Нет ничего о том, что новые националистические власти тотчас же ограничили права граждан на использование русского языка. Это дало старт огромной цепочке нарушений базовых прав жителей востока страны, и не только востока, включая самое ценное право - право на жизнь", - заявил он.По словам Небензи, многие из присутствовавших в зале ГА ООН во время голосования не хотят ничего слышать о трагедии, которая началась на Украине после переворота 2014 года, не хотят слышать о заживо сожженных людях в Одессе, о преследованиях и убийствах несогласных."Ничего в документе нет и о том, что на протяжении восьми лет США и Европа накачивали и сейчас накачивают Украину вооружением, помогая майданному режиму убивать мирных жителей на Донбассе, оправдывали лояльные киевские власти за полное игнорирование минских договоренностей", - добавил он."Это проект – это очевидная попытка тех, кто за последнее десятилетие совершил бесчисленное количество агрессий,.. переворотов, (одним из которых стал и переворот на Украине), выставить себя поборниками международной законности", - заключил Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html
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в мире, россия, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, оон, василий небензя
23:08 02.03.2022
 
Небензя раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине

Небензя: резолюция ГА ООН по Украине ничего не говорит об убийствах жителей Донбасса

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 2 мар – РИА Новости. Принятая в среду резолюция ГА ООН с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска ничего не говорит об убийстве мирных жителей Донбасса, заявил на спецсессии Генассамблеи постпред РФ при организации Василий Небензя.
В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства. Назначение таких мер - прерогатива СБ ООН.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
В среду ГА ООН приняла резолюцию, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран. Она осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН.
Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов.
"Те, кто интересовался развитием украинского кризиса, прекрасно понимают его генезис. Действуя сегодня, мы прежде всего стремимся остановить восьмилетнюю войну майданного режима с населением Донбасса. За прошедшие годы наша страна сделала все возможное и невозможное, чтобы избежать такого сценария. Мы постучались в каждую дверь, однако так и не были услышаны. Жителей Донбасса продолжали и продолжают бомбить", - сказал Небензя.
Как указал постпред, в принятой резолюции ничего не сказано о незаконном перевороте в Киеве. "Нет ничего о том, что новые националистические власти тотчас же ограничили права граждан на использование русского языка. Это дало старт огромной цепочке нарушений базовых прав жителей востока страны, и не только востока, включая самое ценное право - право на жизнь", - заявил он.
По словам Небензи, многие из присутствовавших в зале ГА ООН во время голосования не хотят ничего слышать о трагедии, которая началась на Украине после переворота 2014 года, не хотят слышать о заживо сожженных людях в Одессе, о преследованиях и убийствах несогласных.
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены дома и социальные учреждения.

Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

Женщина у жилого дома в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка прячутся от обстрела.

Жители города прячутся от обстрела на улице Парковская в Донецке
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

Пожар в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

Военнослужащий у трупа сотрудника газовой службы, погибшего в результате обстрелов в Киевском районе Донецка
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

Сгоревший автомобиль во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице в подъезде
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
"Ничего в документе нет и о том, что на протяжении восьми лет США и Европа накачивали и сейчас накачивают Украину вооружением, помогая майданному режиму убивать мирных жителей на Донбассе, оправдывали лояльные киевские власти за полное игнорирование минских договоренностей", - добавил он.
"Это проект – это очевидная попытка тех, кто за последнее десятилетие совершил бесчисленное количество агрессий,.. переворотов, (одним из которых стал и переворот на Украине), выставить себя поборниками международной законности", - заключил Небензя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Освобождение села Гранитное силами армии ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООНООНВасилий Небензя
 
 
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