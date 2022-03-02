https://ria.ru/20220302/nebenzya-1776149747.html

Небензя раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине

Небензя раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Небензя раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине

Принятая в среду резолюция ГА ООН с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска ничего не говорит об убийстве мирных... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:08

2022-03-02T23:08

2022-03-02T23:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

генеральная ассамблея оон

совет безопасности оон

оон

василий небензя

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ООН, 2 мар – РИА Новости. Принятая в среду резолюция ГА ООН с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска ничего не говорит об убийстве мирных жителей Донбасса, заявил на спецсессии Генассамблеи постпред РФ при организации Василий Небензя.В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства. Назначение таких мер - прерогатива СБ ООН.В среду ГА ООН приняла резолюцию, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран. Она осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН.Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов.Как указал постпред, в принятой резолюции ничего не сказано о незаконном перевороте в Киеве. "Нет ничего о том, что новые националистические власти тотчас же ограничили права граждан на использование русского языка. Это дало старт огромной цепочке нарушений базовых прав жителей востока страны, и не только востока, включая самое ценное право - право на жизнь", - заявил он.По словам Небензи, многие из присутствовавших в зале ГА ООН во время голосования не хотят ничего слышать о трагедии, которая началась на Украине после переворота 2014 года, не хотят слышать о заживо сожженных людях в Одессе, о преследованиях и убийствах несогласных."Ничего в документе нет и о том, что на протяжении восьми лет США и Европа накачивали и сейчас накачивают Украину вооружением, помогая майданному режиму убивать мирных жителей на Донбассе, оправдывали лояльные киевские власти за полное игнорирование минских договоренностей", - добавил он."Это проект – это очевидная попытка тех, кто за последнее десятилетие совершил бесчисленное количество агрессий,.. переворотов, (одним из которых стал и переворот на Украине), выставить себя поборниками международной законности", - заключил Небензя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, оон, василий небензя