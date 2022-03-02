https://ria.ru/20220302/nadzor-1776002564.html

Яровая предложила усилить надзор за освобожденными из мест лишения свободы

Яровая предложила усилить надзор за освобожденными из мест лишения свободы - РИА Новости, 02.03.2022

Яровая предложила усилить надзор за освобожденными из мест лишения свободы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ужесточить административный надзор за проживающими в семьях с детьми после освобождения из мест лишения свободы. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:36

2022-03-02T11:36

2022-03-02T11:46

ирина яровая

госдума рф

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ужесточить административный надзор за проживающими в семьях с детьми после освобождения из мест лишения свободы."Необходимо, чтобы те лица, которые освобождаются из мест лишения свободы независимо от того, за какие преступления они были судимы, если они начинают проживать в семьях, где у женщины имеются дети, а анализ уголовных дел нам показывает, что лица, освобождённые, не судимые за сексуальные преступления, сожительствуют в семье, начинают совершать преступления в отношении малолетних детей этой женщины", - сказала Яровая на заседании СФ."Мы будем предлагать дополнительные мероприятия и обязанности органов опеки и попечительства, системе административного надзора, чтобы по таким жизненным ситуациям система контроля за семьями, куда приходят эти освобождённые субъекты, была особенной", - подчеркнула парламентарий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/yarovaya-1772132751.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ирина яровая, госдума рф, общество, совет федерации рф