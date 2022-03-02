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Яровая предложила усилить надзор за освобожденными из мест лишения свободы
Яровая предложила усилить надзор за освобожденными из мест лишения свободы - РИА Новости, 02.03.2022
Яровая предложила усилить надзор за освобожденными из мест лишения свободы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ужесточить административный надзор за проживающими в семьях с детьми после освобождения из мест лишения свободы. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:36
2022-03-02T11:46
ирина яровая
госдума рф
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ужесточить административный надзор за проживающими в семьях с детьми после освобождения из мест лишения свободы."Необходимо, чтобы те лица, которые освобождаются из мест лишения свободы независимо от того, за какие преступления они были судимы, если они начинают проживать в семьях, где у женщины имеются дети, а анализ уголовных дел нам показывает, что лица, освобождённые, не судимые за сексуальные преступления, сожительствуют в семье, начинают совершать преступления в отношении малолетних детей этой женщины", - сказала Яровая на заседании СФ."Мы будем предлагать дополнительные мероприятия и обязанности органов опеки и попечительства, системе административного надзора, чтобы по таким жизненным ситуациям система контроля за семьями, куда приходят эти освобождённые субъекты, была особенной", - подчеркнула парламентарий.
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ирина яровая, госдума рф, общество, совет федерации рф
11:36 02.03.2022 (обновлено: 11:46 02.03.2022)
 
Яровая предложила усилить надзор за освобожденными из мест лишения свободы

Яровая предложила ужесточить надзор за освобожденными из мест лишения свободы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ужесточить административный надзор за проживающими в семьях с детьми после освобождения из мест лишения свободы.
"Необходимо, чтобы те лица, которые освобождаются из мест лишения свободы независимо от того, за какие преступления они были судимы, если они начинают проживать в семьях, где у женщины имеются дети, а анализ уголовных дел нам показывает, что лица, освобождённые, не судимые за сексуальные преступления, сожительствуют в семье, начинают совершать преступления в отношении малолетних детей этой женщины", - сказала Яровая на заседании СФ.
"Мы будем предлагать дополнительные мероприятия и обязанности органов опеки и попечительства, системе административного надзора, чтобы по таким жизненным ситуациям система контроля за семьями, куда приходят эти освобождённые субъекты, была особенной", - подчеркнула парламентарий.
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 17:42В России
Яровая предложила сажать в тюрьму за пропаганду педофилии
 
Ирина ЯроваяГосдума РФОбществоСовет Федерации РФ
 
 
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