11:36 02.03.2022 (обновлено: 11:46 02.03.2022)
Яровая предложила усилить надзор за освобожденными из мест лишения свободы
Яровая предложила ужесточить надзор за освобожденными из мест лишения свободы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ужесточить административный надзор за проживающими в семьях с детьми после освобождения из мест лишения свободы.
"Необходимо, чтобы те лица, которые освобождаются из мест лишения свободы независимо от того, за какие преступления они были судимы, если они начинают проживать в семьях, где у женщины имеются дети, а анализ уголовных дел нам показывает, что лица, освобождённые, не судимые за сексуальные преступления, сожительствуют в семье, начинают совершать преступления в отношении малолетних детей этой женщины", - сказала Яровая на заседании СФ.
"Мы будем предлагать дополнительные мероприятия и обязанности органов опеки и попечительства, системе административного надзора, чтобы по таким жизненным ситуациям система контроля за семьями, куда приходят эти освобождённые субъекты, была особенной", - подчеркнула парламентарий.
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