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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220302/maslenitsa-1776104020.html
В Волгограде отменили масленичные гуляния из-за пандемии COVID-19
В Волгограде отменили масленичные гуляния из-за пандемии COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2022
В Волгограде отменили масленичные гуляния из-за пандемии COVID-19
Администрация Волгограда отменила массовые мероприятия на Масленицу, чтобы не вызывать осложнений в санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщили журналистам... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:15
2022-03-02T18:15
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ВОЛГОГРАД, 2 мар - РИА Новости. Администрация Волгограда отменила массовые мероприятия на Масленицу, чтобы не вызывать осложнений в санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии."Администрацией Волгограда принято решение об отказе от организации и проведения муниципалитетом массовых мероприятий, связанных с празднованием Широкой Масленицы в 2022 году", - говорится в сообщении мэрии.По данным ведомства, решение принято, чтобы не допустить осложнений санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 2 марта зарегистрировано 187 493 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 992 – за последние сутки, скончались за все время 6382 человека.
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18:15 02.03.2022
 
В Волгограде отменили масленичные гуляния из-за пандемии COVID-19

Мэрия Волгограда отменила массовые мероприятия на Масленицу из-за пандемии COVID-19

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы
Участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Участники праздничных гуляний, посвященных проводам Широкой Масленицы
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 мар - РИА Новости. Администрация Волгограда отменила массовые мероприятия на Масленицу, чтобы не вызывать осложнений в санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.
"Администрацией Волгограда принято решение об отказе от организации и проведения муниципалитетом массовых мероприятий, связанных с празднованием Широкой Масленицы в 2022 году", - говорится в сообщении мэрии.
По данным ведомства, решение принято, чтобы не допустить осложнений санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 2 марта зарегистрировано 187 493 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 992 – за последние сутки, скончались за все время 6382 человека.
Чучело и шест в первый день Масленичной недели - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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В Петербурге масленичное чучело расстреляют из танка
 
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