https://ria.ru/20220302/maslenitsa-1776104020.html

В Волгограде отменили масленичные гуляния из-за пандемии COVID-19

В Волгограде отменили масленичные гуляния из-за пандемии COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2022

В Волгограде отменили масленичные гуляния из-за пандемии COVID-19

Администрация Волгограда отменила массовые мероприятия на Масленицу, чтобы не вызывать осложнений в санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщили журналистам... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:15

2022-03-02T18:15

2022-03-02T18:15

распространение коронавируса

волгоград

волгоградская область

россия

масленица

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774401269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ff19d0fcff2b05649f3a6667192df01.jpg

ВОЛГОГРАД, 2 мар - РИА Новости. Администрация Волгограда отменила массовые мероприятия на Масленицу, чтобы не вызывать осложнений в санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии."Администрацией Волгограда принято решение об отказе от организации и проведения муниципалитетом массовых мероприятий, связанных с празднованием Широкой Масленицы в 2022 году", - говорится в сообщении мэрии.По данным ведомства, решение принято, чтобы не допустить осложнений санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 2 марта зарегистрировано 187 493 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 992 – за последние сутки, скончались за все время 6382 человека.

https://ria.ru/20220302/chuchelo-1776062171.html

волгоград

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

волгоград, волгоградская область, россия, масленица, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы