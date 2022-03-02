https://ria.ru/20220302/maslenitsa-1776104020.html
В Волгограде отменили масленичные гуляния из-за пандемии COVID-19
В Волгограде отменили масленичные гуляния из-за пандемии COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2022
В Волгограде отменили масленичные гуляния из-за пандемии COVID-19
Администрация Волгограда отменила массовые мероприятия на Масленицу, чтобы не вызывать осложнений в санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщили журналистам... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:15
2022-03-02T18:15
2022-03-02T18:15
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ВОЛГОГРАД, 2 мар - РИА Новости. Администрация Волгограда отменила массовые мероприятия на Масленицу, чтобы не вызывать осложнений в санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии."Администрацией Волгограда принято решение об отказе от организации и проведения муниципалитетом массовых мероприятий, связанных с празднованием Широкой Масленицы в 2022 году", - говорится в сообщении мэрии.По данным ведомства, решение принято, чтобы не допустить осложнений санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 2 марта зарегистрировано 187 493 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 992 – за последние сутки, скончались за все время 6382 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Волгограде отменили масленичные гуляния из-за пандемии COVID-19
Мэрия Волгограда отменила массовые мероприятия на Масленицу из-за пандемии COVID-19