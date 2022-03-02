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Лаврова шокировала позиция Берлина по "исторической вине" и неонацистам
Лаврова шокировала позиция Берлина по "исторической вине" и неонацистам - РИА Новости, 02.03.2022
Лаврова шокировала позиция Берлина по "исторической вине" и неонацистам
Комментарии официального Берлина по Украине и по поставкам оружия вызывают изумление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:24
2022-03-02T19:24
в мире
украина
германия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
анналена бербок
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Комментарии официального Берлина по Украине и по поставкам оружия вызывают изумление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."С изумлением слушаю комментарии европейских, особенно немецких, политиков. Моя коллега Анналена Бербок сказала, что, учитывая историческую ответственность, которую Германия осознает, ее страна просто обязана поставлять оружие на Украину. Это как понимать? Что историческая вина и осознание исторической вины требует от Германии поддерживать неонацистов? Это создает немного странные ассоциации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сегодня ЕС и Украина уже ближе, чем когда-либо раньше. Это на что намек? Наверное, это сигнал, что пока ты русофоб, пока ты фашист, пока ты неонацист тебе позволено все", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.
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в мире, украина, германия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, анналена бербок, сергей лавров, россия
19:24 02.03.2022
 
Лаврова шокировала позиция Берлина по "исторической вине" и неонацистам

Лавров: Москва изумлена комментариями Берлина по Украине и по поставкам оружия

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Комментарии официального Берлина по Украине и по поставкам оружия вызывают изумление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"С изумлением слушаю комментарии европейских, особенно немецких, политиков. Моя коллега Анналена Бербок сказала, что, учитывая историческую ответственность, которую Германия осознает, ее страна просто обязана поставлять оружие на Украину. Это как понимать? Что историческая вина и осознание исторической вины требует от Германии поддерживать неонацистов? Это создает немного странные ассоциации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сегодня ЕС и Украина уже ближе, чем когда-либо раньше. Это на что намек? Наверное, это сигнал, что пока ты русофоб, пока ты фашист, пока ты неонацист тебе позволено все", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.
 
В миреУкраинаГерманияЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенАнналена БербокСергей ЛавровРоссия
 
 
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