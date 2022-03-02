https://ria.ru/20220302/lavrov-1776121295.html

Лаврова шокировала позиция Берлина по "исторической вине" и неонацистам

Лаврова шокировала позиция Берлина по "исторической вине" и неонацистам - РИА Новости, 02.03.2022

Лаврова шокировала позиция Берлина по "исторической вине" и неонацистам

Комментарии официального Берлина по Украине и по поставкам оружия вызывают изумление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:24

2022-03-02T19:24

2022-03-02T19:24

в мире

украина

германия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

анналена бербок

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Комментарии официального Берлина по Украине и по поставкам оружия вызывают изумление, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."С изумлением слушаю комментарии европейских, особенно немецких, политиков. Моя коллега Анналена Бербок сказала, что, учитывая историческую ответственность, которую Германия осознает, ее страна просто обязана поставлять оружие на Украину. Это как понимать? Что историческая вина и осознание исторической вины требует от Германии поддерживать неонацистов? Это создает немного странные ассоциации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сегодня ЕС и Украина уже ближе, чем когда-либо раньше. Это на что намек? Наверное, это сигнал, что пока ты русофоб, пока ты фашист, пока ты неонацист тебе позволено все", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, германия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, анналена бербок, сергей лавров, россия