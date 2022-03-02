https://ria.ru/20220302/lavrov-1776118283.html
Украина должна пройти процедуру денацификации, заявил Лавров
Украина должна пройти процедуру денацификации, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
Украина должна пройти процедуру денацификации, заявил Лавров
Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом прошла ее Германия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:13
2022-03-02T19:13
2022-03-02T19:23
украина
германия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом прошла ее Германия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Еще раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников. Президент В.А. Зеленский выделяет им свою гвардию для того, чтобы обеспечить почетный караул. Работа предстоит большая", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115365.html
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, в мире, сергей лавров
19:13 02.03.2022 (обновлено: 19:23 02.03.2022)
Украина должна пройти процедуру денацификации, заявил Лавров
Лавров: Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия