https://ria.ru/20220302/korabl-1775949996.html

Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы кораблей, заявили в Анкаре

Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы кораблей, заявили в Анкаре - РИА Новости, 02.03.2022

Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы кораблей, заявили в Анкаре

Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы Босфор и Дарданеллы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, заявил глава МИД Турции... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T00:02

2022-03-02T00:02

2022-03-02T00:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мевлют чавушоглу

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россия

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АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы Босфор и Дарданеллы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы."Мы хотели, чтобы Россия отозвала свою просьбу о пропуске через проливы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, Москва согласилась с этим",- приводит слова Чавушоглу Twitter агентства Anadolu.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.

https://ria.ru/20220228/turtsiya-1775691257.html

https://ria.ru/20220227/konventsiya-1775414122.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, мевлют чавушоглу, москва, россия