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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/korabl-1775949996.html
Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы кораблей, заявили в Анкаре
Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы кораблей, заявили в Анкаре - РИА Новости, 02.03.2022
Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы кораблей, заявили в Анкаре
Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы Босфор и Дарданеллы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, заявил глава МИД Турции... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T00:02
2022-03-02T00:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мевлют чавушоглу
москва
россия
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АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы Босфор и Дарданеллы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы."Мы хотели, чтобы Россия отозвала свою просьбу о пропуске через проливы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, Москва согласилась с этим",- приводит слова Чавушоглу Twitter агентства Anadolu.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
https://ria.ru/20220228/turtsiya-1775691257.html
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в мире, мевлют чавушоглу, москва, россия
00:02 02.03.2022
 
Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы кораблей, заявили в Анкаре

Чавушоглу: Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы кораблей не из ЧФ

© Sputnik /  / Перейти в фотобанкФрегат ВМФ России "Адмирал Григорович"
Фрегат ВМФ России Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович"
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АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Россия отозвала просьбу о пропуске через проливы Босфор и Дарданеллы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы.
Район Эминеню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 22:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Турции заявил о выполнении положения Конвенции Монтре
"Мы хотели, чтобы Россия отозвала свою просьбу о пропуске через проливы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, Москва согласилась с этим",- приводит слова Чавушоглу Twitter агентства Anadolu.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 19:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Турции заявил о приверженности положениям Конвенции Монтре
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМевлют ЧавушоглуМоскваРоссия
 
 
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