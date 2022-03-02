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Комиссия СФ передаст в РКН данные о незаконном контенте Google о военных
Комиссия СФ передаст в РКН данные о незаконном контенте Google о военных - РИА Новости, 02.03.2022
Комиссия СФ передаст в РКН данные о незаконном контенте Google о военных
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета передаст в Роскомнадзор информацию о нарушающем закон контенте Google о ВС РФ на Украине, сообщил глава комиссии... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:38
2022-03-02T23:40
google
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
совет федерации рф
медиа - общество
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета передаст в Роскомнадзор информацию о нарушающем закон контенте Google о ВС РФ на Украине, сообщил глава комиссии Андрей Климов."В интернете активно распространяются ссылки, которые обманным путем собирают информацию о российских военнослужащих, а также персональные данные россиян", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, "путем распространения ложной информации о количестве погибших и пленных военнослужащих РФ, играя на чувствах родственников, оппоненты пытаются обманным путем вытянуть как можно больше данных об участвующих в спецоперации РФ на Украине".Как заявляют злоумышленники, эти данные могут помочь в опознании убитых/пленных российских военнослужащих и дадут возможность сообщить об этом родным, уточнил Климов."Для этих целей в том числе задействуется платформа Google Docs, где была размещена форма, через которую данные передаются напрямую злоумышленникам", - подчеркнул он.Данная форма грубым образом нарушает федеральный закон РФ "О персональных данных", написал парламентарий. "Подобный контент должен модерироваться платформой Google и незамедлительно удаляться. В ближайшее время по каналам Комиссии СФ по защите госсуверенитета передадим данную информацию в Роскомнадзор", - заключил политик.
https://ria.ru/20220302/feyki-1776107363.html
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google, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, совет федерации рф, медиа - общество
23:38 02.03.2022 (обновлено: 23:40 02.03.2022)
 
Комиссия СФ передаст в РКН данные о незаконном контенте Google о военных

Комиссия СФ передаст в РКН информацию о незаконном контенте Google о ВС России на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета передаст в Роскомнадзор информацию о нарушающем закон контенте Google о ВС РФ на Украине, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
"В интернете активно распространяются ссылки, которые обманным путем собирают информацию о российских военнослужащих, а также персональные данные россиян", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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По его словам, "путем распространения ложной информации о количестве погибших и пленных военнослужащих РФ, играя на чувствах родственников, оппоненты пытаются обманным путем вытянуть как можно больше данных об участвующих в спецоперации РФ на Украине".
Как заявляют злоумышленники, эти данные могут помочь в опознании убитых/пленных российских военнослужащих и дадут возможность сообщить об этом родным, уточнил Климов.
"Для этих целей в том числе задействуется платформа Google Docs, где была размещена форма, через которую данные передаются напрямую злоумышленникам", - подчеркнул он.
Данная форма грубым образом нарушает федеральный закон РФ "О персональных данных", написал парламентарий. "Подобный контент должен модерироваться платформой Google и незамедлительно удаляться. В ближайшее время по каналам Комиссии СФ по защите госсуверенитета передадим данную информацию в Роскомнадзор", - заключил политик.
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