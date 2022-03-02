https://ria.ru/20220302/kontent-1776151899.html

Комиссия СФ передаст в РКН данные о незаконном контенте Google о военных

Комиссия СФ передаст в РКН данные о незаконном контенте Google о военных - РИА Новости, 02.03.2022

Комиссия СФ передаст в РКН данные о незаконном контенте Google о военных

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета передаст в Роскомнадзор информацию о нарушающем закон контенте Google о ВС РФ на Украине, сообщил глава комиссии... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:38

2022-03-02T23:38

2022-03-02T23:40

google

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

совет федерации рф

медиа - общество

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета передаст в Роскомнадзор информацию о нарушающем закон контенте Google о ВС РФ на Украине, сообщил глава комиссии Андрей Климов."В интернете активно распространяются ссылки, которые обманным путем собирают информацию о российских военнослужащих, а также персональные данные россиян", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, "путем распространения ложной информации о количестве погибших и пленных военнослужащих РФ, играя на чувствах родственников, оппоненты пытаются обманным путем вытянуть как можно больше данных об участвующих в спецоперации РФ на Украине".Как заявляют злоумышленники, эти данные могут помочь в опознании убитых/пленных российских военнослужащих и дадут возможность сообщить об этом родным, уточнил Климов."Для этих целей в том числе задействуется платформа Google Docs, где была размещена форма, через которую данные передаются напрямую злоумышленникам", - подчеркнул он.Данная форма грубым образом нарушает федеральный закон РФ "О персональных данных", написал парламентарий. "Подобный контент должен модерироваться платформой Google и незамедлительно удаляться. В ближайшее время по каналам Комиссии СФ по защите госсуверенитета передадим данную информацию в Роскомнадзор", - заключил политик.

https://ria.ru/20220302/feyki-1776107363.html

https://ria.ru/20220302/roskomnadzor-1776112946.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

google, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, совет федерации рф, медиа - общество