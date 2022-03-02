https://ria.ru/20220302/koltso-1776125329.html

Минобороны: войска ДНР сомкнули кольцо вокруг Мариуполя

Минобороны: войска ДНР сомкнули кольцо вокруг Мариуполя - РИА Новости, 02.03.2022

Минобороны: войска ДНР сомкнули кольцо вокруг Мариуполя

Войска ДНР полностью заблокировали Мариуполь, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:42

2022-03-02T19:42

2022-03-02T21:01

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Войска ДНР полностью заблокировали Мариуполь, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики не дают мирным жителям Мариуполя покинуть город. Кроме того, они готовят провокации и минируют объекты.Он подчеркнул, что войска ДНР не собираются обстреливать жилые кварталы Мариуполя, и если украинские военные не сложат оружие, придется прибегнуть к "военному способу".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Восточные пригороды на побережье Азовского моря стали одним из самых горячих мест конфликта.Группировка войск ЛНР при поддержке Вооруженных сил России развивает наступление, установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки, сообщил Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжает успешные наступательные действия. Установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки", - заявил он.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/gumkoridory-1776129383.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина