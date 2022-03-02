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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/koltso-1776125329.html
Минобороны: войска ДНР сомкнули кольцо вокруг Мариуполя
Минобороны: войска ДНР сомкнули кольцо вокруг Мариуполя - РИА Новости, 02.03.2022
Минобороны: войска ДНР сомкнули кольцо вокруг Мариуполя
Войска ДНР полностью заблокировали Мариуполь, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:42
2022-03-02T21:01
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Войска ДНР полностью заблокировали Мариуполь, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики не дают мирным жителям Мариуполя покинуть город. Кроме того, они готовят провокации и минируют объекты.Он подчеркнул, что войска ДНР не собираются обстреливать жилые кварталы Мариуполя, и если украинские военные не сложат оружие, придется прибегнуть к "военному способу".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Восточные пригороды на побережье Азовского моря стали одним из самых горячих мест конфликта.Группировка войск ЛНР при поддержке Вооруженных сил России развивает наступление, установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки, сообщил Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжает успешные наступательные действия. Установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки", - заявил он.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/gumkoridory-1776129383.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина
19:42 02.03.2022 (обновлено: 21:01 02.03.2022)
 
Минобороны: войска ДНР сомкнули кольцо вокруг Мариуполя

Минобороны: группировка войск ДНР сомкнула кольцо блокирования вокруг Мариуполя

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Войска ДНР полностью заблокировали Мариуполь, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Группировка войск Донецкой народной республики сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполя и взяла под контроль населенные пункты Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское", — сказал он.

Ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики не дают мирным жителям Мариуполя покинуть город. Кроме того, они готовят провокации и минируют объекты.
Он подчеркнул, что войска ДНР не собираются обстреливать жилые кварталы Мариуполя, и если украинские военные не сложат оружие, придется прибегнуть к "военному способу".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Восточные пригороды на побережье Азовского моря стали одним из самых горячих мест конфликта.
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Группировка войск ЛНР при поддержке Вооруженных сил России развивает наступление, установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки, сообщил Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжает успешные наступательные действия. Установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки", - заявил он.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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