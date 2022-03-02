19:42 02.03.2022 (обновлено: 21:01 02.03.2022)
Минобороны: войска ДНР сомкнули кольцо вокруг Мариуполя
Минобороны: группировка войск ДНР сомкнула кольцо блокирования вокруг Мариуполя
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Войска ДНР полностью заблокировали Мариуполь, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Донецкой народной республики сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполя и взяла под контроль населенные пункты Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское", — сказал он.
Ранее сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики не дают мирным жителям Мариуполя покинуть город. Кроме того, они готовят провокации и минируют объекты.
Он подчеркнул, что войска ДНР не собираются обстреливать жилые кварталы Мариуполя, и если украинские военные не сложат оружие, придется прибегнуть к "военному способу".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Восточные пригороды на побережье Азовского моря стали одним из самых горячих мест конфликта.
Группировка войск ЛНР при поддержке Вооруженных сил России развивает наступление, установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки, сообщил Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжает успешные наступательные действия. Установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки", - заявил он.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.