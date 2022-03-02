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https://ria.ru/20220302/mariupol-1776062979.html
ВСУ блокируют выход мирного населения из Мариуполя, заявил Басурин
ВСУ блокируют выход мирного населения из Мариуполя, заявил Басурин - РИА Новости, 02.03.2022
ВСУ блокируют выход мирного населения из Мариуполя, заявил Басурин
Украинские войска не дают мирным жителям Мариуполя покинуть город, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:23
2022-03-02T16:28
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
эдуард басурин
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские войска не дают мирным жителям Мариуполя покинуть город, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала."На данный момент те украинские военные, которые находятся в городе, они блокируют выход гражданского населения. Мы предлагаем военным, чтобы они сложили оружие и дали населению покинуть город, но те, кто сейчас забаррикадировался в Мариуполе, они всячески пытаются помешать этому", — сказал он.Так, по данным Народной милиции, украинские силовики принудительно удерживают в одной из школ Мариуполя свыше 60 человек, больше половины из которых женщины и дети. Туда же "насильно доставляют всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам", говорится в публикации ведомства в телеграме.Кроме того, сообщается, что бригада спецназа "Азов" на территории завода "Азовсталь" готовит массовую провокацию с гибелью мирных жителей. Указывается, что на предприятие завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах, а во дворе устанавливают военную технику.Также, по информации от преподавателей Приазовского государственного технического университета, боевики минируют здание вуза и подступы к нему управляемыми взрывными устройствами.Как подчеркнул Басурин, войска ДНР не собираются обстреливать жилые кварталы Мариуполя. Он пояснил, что если украинские военные не сложат оружие, "значит, есть военный способ".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Восточные пригороды на побережье Азовского моря стали одним из самых горячих мест конфликта.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/mariupol-1775978192.html
https://ria.ru/20220302/volnovakha-1775992345.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, эдуард басурин
15:23 02.03.2022 (обновлено: 16:28 02.03.2022)
 
ВСУ блокируют выход мирного населения из Мариуполя, заявил Басурин

Басурин: ВСУ блокируют выход мирного населения из Мариуполя по гуманитарным коридорам

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники Народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области
Сотрудники Народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники Народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские войска не дают мирным жителям Мариуполя покинуть город, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
"На данный момент те украинские военные, которые находятся в городе, они блокируют выход гражданского населения. Мы предлагаем военным, чтобы они сложили оружие и дали населению покинуть город, но те, кто сейчас забаррикадировался в Мариуполе, они всячески пытаются помешать этому", — сказал он.
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Так, по данным Народной милиции, украинские силовики принудительно удерживают в одной из школ Мариуполя свыше 60 человек, больше половины из которых женщины и дети. Туда же "насильно доставляют всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам", говорится в публикации ведомства в телеграме.
Кроме того, сообщается, что бригада спецназа "Азов" на территории завода "Азовсталь" готовит массовую провокацию с гибелью мирных жителей. Указывается, что на предприятие завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах, а во дворе устанавливают военную технику.
"В случае прорыва обороны города Мариуполь подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации националисты планируют осуществить подрыв корпусов завода, с дальнейшим обвинением российской стороны в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнем артиллерии", — говорится в сообщении ведомства.
Также, по информации от преподавателей Приазовского государственного технического университета, боевики минируют здание вуза и подступы к нему управляемыми взрывными устройствами.
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Как подчеркнул Басурин, войска ДНР не собираются обстреливать жилые кварталы Мариуполя. Он пояснил, что если украинские военные не сложат оружие, "значит, есть военный способ".
"Это точечный удар и спецоперация. Не хотелось бы, чтобы это происходило, хотелось бы, чтобы сложили оружие", — заключил представитель Народной милиции ДНР.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Восточные пригороды на побережье Азовского моря стали одним из самых горячих мест конфликта.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.
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