15:23 02.03.2022 (обновлено: 16:28 02.03.2022)
ВСУ блокируют выход мирного населения из Мариуполя, заявил Басурин
Басурин: ВСУ блокируют выход мирного населения из Мариуполя по гуманитарным коридорам
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники Народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области
Сотрудники Народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские войска не дают мирным жителям Мариуполя покинуть город, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
"На данный момент те украинские военные, которые находятся в городе, они блокируют выход гражданского населения. Мы предлагаем военным, чтобы они сложили оружие и дали населению покинуть город, но те, кто сейчас забаррикадировался в Мариуполе, они всячески пытаются помешать этому", — сказал он.
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Так, по данным Народной милиции, украинские силовики принудительно удерживают в одной из школ Мариуполя свыше 60 человек, больше половины из которых женщины и дети. Туда же "насильно доставляют всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам", говорится в публикации ведомства в телеграме.
Кроме того, сообщается, что бригада спецназа "Азов" на территории завода "Азовсталь" готовит массовую провокацию с гибелью мирных жителей. Указывается, что на предприятие завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах, а во дворе устанавливают военную технику.
"В случае прорыва обороны города Мариуполь подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации националисты планируют осуществить подрыв корпусов завода, с дальнейшим обвинением российской стороны в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнем артиллерии", — говорится в сообщении ведомства.
Также, по информации от преподавателей Приазовского государственного технического университета, боевики минируют здание вуза и подступы к нему управляемыми взрывными устройствами.
Как подчеркнул Басурин, войска ДНР не собираются обстреливать жилые кварталы Мариуполя. Он пояснил, что если украинские военные не сложат оружие, "значит, есть военный способ".
"Это точечный удар и спецоперация. Не хотелось бы, чтобы это происходило, хотелось бы, чтобы сложили оружие", — заключил представитель Народной милиции ДНР.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Восточные пригороды на побережье Азовского моря стали одним из самых горячих мест конфликта.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.
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