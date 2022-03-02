14:30 02.03.2022 (обновлено: 14:33 02.03.2022)
Авиакомпания KLM отменила рейсы в Россию
Голландская авиакомпания KLM сообщила об отмене рейсов в Россию "по политическим причинам"
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/File PhotoСамолеты авиакомпании KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме
ЦЮРИХ, 2 мар - РИА Новости. Голландская авиакомпания KLM сообщает своим клиентам, что отменяет рейсы в Россию ввиду "политических причин", говорится в письме авиаперевозчика, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемый клиент, с сожалением сообщаем, что вышеуказанный рейс был отменен по политическим причинам. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. В настоящий момент мы не можем перебронировать вас на другой рейс", - говорится в письме авиаперевозчика, направленном в связи с отменой рейса в Москву, который был запланирован на 5 марта.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.