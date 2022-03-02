https://ria.ru/20220302/klm-1776048715.html

Авиакомпания KLM отменила рейсы в Россию

Авиакомпания KLM отменила рейсы в Россию - РИА Новости, 02.03.2022

Авиакомпания KLM отменила рейсы в Россию

Голландская авиакомпания KLM сообщает своим клиентам, что отменяет рейсы в Россию ввиду "политических причин", говорится в письме авиаперевозчика, которое... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:30

2022-03-02T14:30

2022-03-02T14:33

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ЦЮРИХ, 2 мар - РИА Новости. Голландская авиакомпания KLM сообщает своим клиентам, что отменяет рейсы в Россию ввиду "политических причин", говорится в письме авиаперевозчика, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Двадцать шестого февраля KLM сообщала, что отменяет все рейсы в Россию и в ее воздушном пространстве на одну неделю из-за санкций Евросоюза в отношении Москвы."Уважаемый клиент, с сожалением сообщаем, что вышеуказанный рейс был отменен по политическим причинам. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. В настоящий момент мы не можем перебронировать вас на другой рейс", - говорится в письме авиаперевозчика, направленном в связи с отменой рейса в Москву, который был запланирован на 5 марта.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776037507.html

https://ria.ru/20220302/aeroporty-1775970050.html

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775977869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, нидерланды, klm, в мире, новости - туризм