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Туризм
https://ria.ru/20220302/klm-1776048715.html
Авиакомпания KLM отменила рейсы в Россию
Авиакомпания KLM отменила рейсы в Россию - РИА Новости, 02.03.2022
Авиакомпания KLM отменила рейсы в Россию
Голландская авиакомпания KLM сообщает своим клиентам, что отменяет рейсы в Россию ввиду "политических причин", говорится в письме авиаперевозчика, которое... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:30
2022-03-02T14:33
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ЦЮРИХ, 2 мар - РИА Новости. Голландская авиакомпания KLM сообщает своим клиентам, что отменяет рейсы в Россию ввиду "политических причин", говорится в письме авиаперевозчика, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Двадцать шестого февраля KLM сообщала, что отменяет все рейсы в Россию и в ее воздушном пространстве на одну неделю из-за санкций Евросоюза в отношении Москвы."Уважаемый клиент, с сожалением сообщаем, что вышеуказанный рейс был отменен по политическим причинам. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. В настоящий момент мы не можем перебронировать вас на другой рейс", - говорится в письме авиаперевозчика, направленном в связи с отменой рейса в Москву, который был запланирован на 5 марта.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776037507.html
https://ria.ru/20220302/aeroporty-1775970050.html
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россия, евросоюз, нидерланды, klm, в мире, новости - туризм
14:30 02.03.2022 (обновлено: 14:33 02.03.2022)
 
Авиакомпания KLM отменила рейсы в Россию

Голландская авиакомпания KLM сообщила об отмене рейсов в Россию "по политическим причинам"

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/File PhotoСамолеты авиакомпании KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме
Самолеты авиакомпании KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/File Photo
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ЦЮРИХ, 2 мар - РИА Новости. Голландская авиакомпания KLM сообщает своим клиентам, что отменяет рейсы в Россию ввиду "политических причин", говорится в письме авиаперевозчика, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Двадцать шестого февраля KLM сообщала, что отменяет все рейсы в Россию и в ее воздушном пространстве на одну неделю из-за санкций Евросоюза в отношении Москвы.
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"Уважаемый клиент, с сожалением сообщаем, что вышеуказанный рейс был отменен по политическим причинам. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. В настоящий момент мы не можем перебронировать вас на другой рейс", - говорится в письме авиаперевозчика, направленном в связи с отменой рейса в Москву, который был запланирован на 5 марта.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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