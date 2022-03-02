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Китай поддерживает открытый канал связи с Украиной, заявили в МИД КНР
Китай поддерживает открытый канал связи с Украиной, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 02.03.2022
Китай поддерживает открытый канал связи с Украиной, заявили в МИД КНР
Китай поддерживает открытый канал связи с Украиной, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о перспективах... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:02
2022-03-02T11:02
2022-03-02T11:02
в мире
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мид кнр
си цзиньпин
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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Китай поддерживает открытый канал связи с Украиной, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о перспективах разговора лидеров КНР и Украины в ближайшие дни."Китай и Украина поддерживают открытый канал связи", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о перспективах телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским в ближайшие дни.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, мид кнр, си цзиньпин, владимир путин, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Китай поддерживает открытый канал связи с Украиной, заявили в МИД КНР
В МИД КНР заявили, что Китай поддерживает открытый канал связи с Украиной