https://ria.ru/20220302/kazn-1776022135.html
Мораторий на смертную казнь в России бессрочен, напомнили в Совфеде
Мораторий на смертную казнь в России бессрочен, напомнили в Совфеде - РИА Новости, 02.03.2022
Мораторий на смертную казнь в России бессрочен, напомнили в Совфеде
Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством нашей страны в ЕС, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:45
2022-03-02T12:45
2022-03-02T12:54
андрей клишас
совет европы
общество
совет федерации рф
казнь
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством нашей страны в ЕС, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Этот мораторий носит бессрочный характер и не связан с нашим пребыванием в Совете Европы", - сказал он на заседании Совфеда в среду.
https://ria.ru/20220226/kazn-1775236630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, совет европы, общество, совет федерации рф, казнь, смертная казнь в россии: формальность и реальность
12:45 02.03.2022 (обновлено: 12:54 02.03.2022)
Мораторий на смертную казнь в России бессрочен, напомнили в Совфеде
Сенатор Клишас: мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер