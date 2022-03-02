https://ria.ru/20220302/kazn-1776022135.html

Мораторий на смертную казнь в России бессрочен, напомнили в Совфеде

Мораторий на смертную казнь в России бессрочен, напомнили в Совфеде - РИА Новости, 02.03.2022

Мораторий на смертную казнь в России бессрочен, напомнили в Совфеде

Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством нашей страны в ЕС, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:45

2022-03-02T12:45

2022-03-02T12:54

андрей клишас

совет европы

общество

совет федерации рф

казнь

смертная казнь в россии: формальность и реальность

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством нашей страны в ЕС, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Этот мораторий носит бессрочный характер и не связан с нашим пребыванием в Совете Европы", - сказал он на заседании Совфеда в среду.

https://ria.ru/20220226/kazn-1775236630.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей клишас, совет европы, общество, совет федерации рф, казнь, смертная казнь в россии: формальность и реальность