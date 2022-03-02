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Мораторий на смертную казнь в России бессрочен, напомнили в Совфеде
Мораторий на смертную казнь в России бессрочен, напомнили в Совфеде - РИА Новости, 02.03.2022
Мораторий на смертную казнь в России бессрочен, напомнили в Совфеде
Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством нашей страны в ЕС, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:45
2022-03-02T12:54
андрей клишас
совет европы
общество
совет федерации рф
казнь
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством нашей страны в ЕС, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Этот мораторий носит бессрочный характер и не связан с нашим пребыванием в Совете Европы", - сказал он на заседании Совфеда в среду.
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андрей клишас, совет европы, общество, совет федерации рф, казнь, смертная казнь в россии: формальность и реальность
12:45 02.03.2022 (обновлено: 12:54 02.03.2022)
 
Мораторий на смертную казнь в России бессрочен, напомнили в Совфеде

Сенатор Клишас: мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством нашей страны в ЕС, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Этот мораторий носит бессрочный характер и не связан с нашим пребыванием в Совете Европы", - сказал он на заседании Совфеда в среду.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 12:18
В Совфеде оценили заявление Медведева о возможности отмены смертной казни
 
Андрей КлишасСовет ЕвропыОбществоСовет Федерации РФКазньСмертная казнь в России: формальность и реальность
 
 
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