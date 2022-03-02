https://ria.ru/20220302/kazakhstan-1776051382.html

Путин обсудил с Токаевым вопросы укрепления стратегического партнерства

Путин обсудил с Токаевым вопросы укрепления стратегического партнерства - РИА Новости, 02.03.2022

Путин обсудил с Токаевым вопросы укрепления стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил ситуацию в контексте проводимой РФ специальной военной... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:41

2022-03-02T14:41

2022-03-02T14:48

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил ситуацию в контексте проводимой РФ специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, сообщается на сайте Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Власти РФ принимают ответные меры.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775728619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр