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Путин обсудил с Токаевым вопросы укрепления стратегического партнерства
Путин обсудил с Токаевым вопросы укрепления стратегического партнерства - РИА Новости, 02.03.2022
Путин обсудил с Токаевым вопросы укрепления стратегического партнерства
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил ситуацию в контексте проводимой РФ специальной военной... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:41
2022-03-02T14:48
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил ситуацию в контексте проводимой РФ специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, сообщается на сайте Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Власти РФ принимают ответные меры.
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казахстан
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владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:41 02.03.2022 (обновлено: 14:48 02.03.2022)
 
Путин обсудил с Токаевым вопросы укрепления стратегического партнерства

Путин обсудил с Токаевым ситуацию в контексте проводимой на Украине спецоперации

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил ситуацию в контексте проводимой РФ специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, сообщается на сайте Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Власти РФ принимают ответные меры.
 
Владимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстанУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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