https://ria.ru/20220302/kazakhstan-1776015309.html

Токаев поручил модернизировать структуру и состав ВС Казахстана

Токаев поручил модернизировать структуру и состав ВС Казахстана - РИА Новости, 02.03.2022

Токаев поручил модернизировать структуру и состав ВС Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил модернизировать структуру и состав вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности, сообщила его РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:24

2022-03-02T12:24

2022-03-02T12:30

казахстан

касым-жомарт токаев

в мире

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НУР-СУЛТАН, 2 мар – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил модернизировать структуру и состав вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности, сообщила его пресс-служба.По данным пресс-службы, в министерстве обороны под руководством Токаева в четверг состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии."Президент поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kazakhstan-1775967289.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

казахстан, касым-жомарт токаев, в мире