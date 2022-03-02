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Токаев поручил модернизировать структуру и состав ВС Казахстана
Токаев поручил модернизировать структуру и состав ВС Казахстана - РИА Новости, 02.03.2022
Токаев поручил модернизировать структуру и состав ВС Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил модернизировать структуру и состав вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности, сообщила его РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:24
2022-03-02T12:30
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
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НУР-СУЛТАН, 2 мар – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил модернизировать структуру и состав вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности, сообщила его пресс-служба.По данным пресс-службы, в министерстве обороны под руководством Токаева в четверг состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии."Президент поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kazakhstan-1775967289.html
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казахстан, касым-жомарт токаев, в мире
12:24 02.03.2022 (обновлено: 12:30 02.03.2022)
 
Токаев поручил модернизировать структуру и состав ВС Казахстана

Президент Казахстана Токаев поручил модернизировать структуру и состав ВС

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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НУР-СУЛТАН, 2 мар – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил модернизировать структуру и состав вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности, сообщила его пресс-служба.
По данным пресс-службы, в министерстве обороны под руководством Токаева в четверг состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии.
"Президент поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:23В мире
Президент Казахстана призвал к усилению "консолидирующей роли" ООН
 
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