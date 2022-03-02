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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/granitsy-1776121914.html
Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР
Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР
ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:27
2022-03-02T19:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera, излагая позицию делегации РФ на переговорах с украинцами в Белоруссии.
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115365.html
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в мире, сергей лавров, россия, украина
19:27 02.03.2022
 
Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР

Лавров: ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera, излагая позицию делегации РФ на переговорах с украинцами в Белоруссии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров назвал задачу операции на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровРоссияУкраина
 
 
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