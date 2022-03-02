https://ria.ru/20220302/granitsy-1776121914.html
Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР
Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР
ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:27
2022-03-02T19:27
2022-03-02T19:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera, излагая позицию делегации РФ на переговорах с украинцами в Белоруссии.
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115365.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, украина
Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР
Лавров: ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей