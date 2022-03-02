https://ria.ru/20220302/granitsy-1776121914.html

Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР

Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.03.2022

Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР

ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:27

2022-03-02T19:27

2022-03-02T19:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

россия

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Признание Донецкой, Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera, излагая позицию делегации РФ на переговорах с украинцами в Белоруссии.

https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115365.html

россия

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сергей лавров, россия, украина