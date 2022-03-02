https://ria.ru/20220302/granitsy-1776027013.html
В Кремле прокомментировали слова Путина о формировании границ Украины
В Кремле прокомментировали слова Путина о формировании границ Украины - РИА Новости, 02.03.2022
В Кремле прокомментировали слова Путина о формировании границ Украины
Высказывания президента РФ Владимира Путина о "декоммунизации" Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:01
2022-03-02T13:01
2022-03-02T13:02
ссср
украина
казахстан
в мире
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Высказывания президента РФ Владимира Путина о "декоммунизации" Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Во время брифинга журналисты задали Пескову вопрос, относится ли мнение президента о "декоммунизации" Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану."Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы", - сказал Песков.Ранее Путин, выступая 21 февраля с обращением к россиянам, говорил о том, что на Украине называют декоммунизацией сносы памятников Ленину. Президент в обращении заявил, что право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании. Он назвал Ленина автором и архитектором Украины. По словам президента, ленинские принципы государственного строительства были хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно.
https://ria.ru/20220302/port-1775956177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, украина, казахстан, в мире, дмитрий песков, владимир путин
13:01 02.03.2022 (обновлено: 13:02 02.03.2022)
В Кремле прокомментировали слова Путина о формировании границ Украины
Песков: слова Путина о формировании границ Украины не следует применять к Казахстану
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Высказывания президента РФ Владимира Путина о "декоммунизации" Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во время брифинга журналисты задали Пескову вопрос, относится ли мнение президента о "декоммунизации" Украины
и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР
и Казахстану
.
"Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы", - сказал Песков.
Ранее Путин, выступая 21 февраля с обращением к россиянам, говорил о том, что на Украине называют декоммунизацией сносы памятников Ленину. Президент в обращении заявил, что право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании. Он назвал Ленина автором и архитектором Украины. По словам президента, ленинские принципы государственного строительства были хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно.