https://ria.ru/20220302/granitsy-1776027013.html

В Кремле прокомментировали слова Путина о формировании границ Украины

В Кремле прокомментировали слова Путина о формировании границ Украины - РИА Новости, 02.03.2022

В Кремле прокомментировали слова Путина о формировании границ Украины

Высказывания президента РФ Владимира Путина о "декоммунизации" Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:01

2022-03-02T13:01

2022-03-02T13:02

ссср

украина

казахстан

в мире

дмитрий песков

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Высказывания президента РФ Владимира Путина о "декоммунизации" Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Во время брифинга журналисты задали Пескову вопрос, относится ли мнение президента о "декоммунизации" Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану."Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы", - сказал Песков.Ранее Путин, выступая 21 февраля с обращением к россиянам, говорил о том, что на Украине называют декоммунизацией сносы памятников Ленину. Президент в обращении заявил, что право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании. Он назвал Ленина автором и архитектором Украины. По словам президента, ленинские принципы государственного строительства были хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно.

https://ria.ru/20220302/port-1775956177.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775942300.html

ссср

украина

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ссср, украина, казахстан, в мире, дмитрий песков, владимир путин