16:02 02.03.2022 (обновлено: 16:08 02.03.2022)
Россиян предупредили о новом способе кражи данных через Telegram-бот
Депутат Горелкин рассказал о мошенниках, собирающих личные данные через Telegram-бот
Логотип мессенджера Telegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") сообщил, что мессенджере Telegram появился "мошеннический" бот, собирающий персональные данные россиян - родственников тех, кто задействован в военной спецоперации России по демилитаризации на Украине, и призвал не поддаваться на провокации.
"Сегодня мне прислали ссылку на Telegram-бот, который собирает данные россиян - родственников задействованных в военной операции. Просят предоставить их телефоны, адреса", - цитирует Горелкина пресс-служба фракции "Единая Россия".
Парламентарий отметил, что ни в коем случае не надо присылать свои данные через мессенджеры. "Это стопроцентные мошенники, и понятно, кто и для чего это делает: для того, чтобы заполучить ваши персональные данные и провоцировать панические настроения", - уточнил он.
Горелкин напомнил, что у профильных ведомств и так есть все необходимые сведения о гражданах РФ. "Ваши персональные данные собирают мошенники, которые задействованы в информационной войне, которую развязали против нас западные страны. Я прошу быть бдительными. Я вижу, что даже звонят на телефоны наших граждан и призывают зайти в этот бот. Ни в коем случае не делайте этого. Не поддавайтесь провокациям и панике, которую сеют украинские цифровые "диванные войска", - заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.