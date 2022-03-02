https://ria.ru/20220302/genkonsulstvo-1775982840.html

Украинское генконсульство в Петербурге прекратило работу

Украинское генконсульство в Петербурге прекратило работу - РИА Новости, 02.03.2022

Украинское генконсульство в Петербурге прекратило работу

Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге прекратило работу, к зданию приехал автомобиль организации грузовых перевозок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:19

2022-03-02T10:19

2022-03-02T10:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге прекратило работу, к зданию приехал автомобиль организации грузовых перевозок, передает корреспондент РИА Новости.Возле здания генконсульства дежурят сотрудники правоохранительных органов. Обстановка спокойная. На месте работают журналисты и фотографы. У ограды - несколько букетов гвоздик и тюльпанов. Три букета перевязаны ленточками цветов украинского флага.Как рассказали в охране, дипломаты начали выезжать вчера вечером. Согласно расписанию, генконсульство обычно начинало работу в 09.30. Украинский флаг остаётся на флагштоке.Около половины десятого к зданию генконсульства принес цветы мужчина, общаться с прессой он не стал.Во двор здания заехала машина организации грузовых перевозок. Во дворе возле дверей видны сумки и коробки.Во вторник представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов сообщил РИА Новости, что сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге уедут из России 2 марта.Ранее сообщалось, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского МИД страны начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/genkonsulstvo-1774803067.html

https://ria.ru/20220225/konsulstvo-1774952499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, россия, санкт-петербург, украина