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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/genkonsulstvo-1775982840.html
Украинское генконсульство в Петербурге прекратило работу
Украинское генконсульство в Петербурге прекратило работу - РИА Новости, 02.03.2022
Украинское генконсульство в Петербурге прекратило работу
Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге прекратило работу, к зданию приехал автомобиль организации грузовых перевозок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:19
2022-03-02T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге прекратило работу, к зданию приехал автомобиль организации грузовых перевозок, передает корреспондент РИА Новости.Возле здания генконсульства дежурят сотрудники правоохранительных органов. Обстановка спокойная. На месте работают журналисты и фотографы. У ограды - несколько букетов гвоздик и тюльпанов. Три букета перевязаны ленточками цветов украинского флага.Как рассказали в охране, дипломаты начали выезжать вчера вечером. Согласно расписанию, генконсульство обычно начинало работу в 09.30. Украинский флаг остаётся на флагштоке.Около половины десятого к зданию генконсульства принес цветы мужчина, общаться с прессой он не стал.Во двор здания заехала машина организации грузовых перевозок. Во дворе возле дверей видны сумки и коробки.Во вторник представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов сообщил РИА Новости, что сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге уедут из России 2 марта.Ранее сообщалось, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского МИД страны начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/genkonsulstvo-1774803067.html
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в мире, владимир зеленский, россия, санкт-петербург, украина
10:19 02.03.2022 (обновлено: 10:47 02.03.2022)
 
Украинское генконсульство в Петербурге прекратило работу

Украинское генконсульство в Петербурге прекратило работу после разрыва дипотношений

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗдание генконсульства Украины в Санкт-Петербурге
Здание генконсульства Украины в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Здание генконсульства Украины в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге прекратило работу, к зданию приехал автомобиль организации грузовых перевозок, передает корреспондент РИА Новости.
Возле здания генконсульства дежурят сотрудники правоохранительных органов. Обстановка спокойная. На месте работают журналисты и фотографы. У ограды - несколько букетов гвоздик и тюльпанов. Три букета перевязаны ленточками цветов украинского флага.
Полицейские у здания Генерального консульства Чeшской Рecпублики в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 16:08
Чехия приостановила работу генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге
Как рассказали в охране, дипломаты начали выезжать вчера вечером. Согласно расписанию, генконсульство обычно начинало работу в 09.30. Украинский флаг остаётся на флагштоке.
Около половины десятого к зданию генконсульства принес цветы мужчина, общаться с прессой он не стал.
Во двор здания заехала машина организации грузовых перевозок. Во дворе возле дверей видны сумки и коробки.
Во вторник представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов сообщил РИА Новости, что сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге уедут из России 2 марта.
Ранее сообщалось, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского МИД страны начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 09:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинское консульство в Новосибирске прекратило работу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийРоссияСанкт-ПетербургУкраина
 
 
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