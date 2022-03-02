https://ria.ru/20220302/flag-1776003680.html
На территории посольства Украины в Москве сняли флаг
На территории посольства Украины в Москве сняли флаг - РИА Новости, 02.03.2022
На территории посольства Украины в Москве сняли флаг
Украинский флаг снят с флагштока посольства страны в Москве после разрыва дипломатических отношений с Россией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:40
2022-03-02T11:40
2022-03-02T13:14
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинский флаг снят с флагштока посольства страны в Москве после разрыва дипломатических отношений с Россией, передает корреспондент РИА Новости.Также демонтирована табличка, свидетельствующая о том, что это здание диппредставительства. Входные двери опечатаны. Сама территория огорожена, у нее дежурит полиция. Обстановка спокойная.Ранее в среду свою работу прекратило генконсульство Украины в Санкт-Петербурге.Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля в свете операции России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ. Министерство иностранных дел России подтвердило получение ноты от украинской стороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220302/posolstvo-1775967915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, россия, украина, донбасс, владимир путин, москва
11:40 02.03.2022 (обновлено: 13:14 02.03.2022)
На территории посольства Украины в Москве сняли флаг
Украинский флаг сняли с флагштока посольства страны в Москве после разрыва дипотношений
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украинский флаг снят с флагштока посольства страны в Москве после разрыва дипломатических отношений с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Также демонтирована табличка, свидетельствующая о том, что это здание диппредставительства. Входные двери опечатаны. Сама территория огорожена, у нее дежурит полиция. Обстановка спокойная.
Ранее в среду свою работу прекратило генконсульство Украины
в Санкт-Петербурге
.
Президент Украины Владимир Зеленский
24 февраля в свете операции России
на Украине сообщил, что Киев
разорвал дипломатические отношения с РФ. Министерство иностранных дел России подтвердило получение ноты от украинской стороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.