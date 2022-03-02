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В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных
В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных - РИА Новости, 02.03.2022
В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных
В Думу внесли поправки о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил, сообщил глава... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:33
2022-03-02T16:33
2022-03-02T19:13
общество
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Думу внесли поправки о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил, сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Как пояснил депутат, поправки поступили в комитет по законодательству для дальнейшего рассмотрения на сессии Госдумы.Уголовную ответственность пропишут в проекте о мерах противодействия в ответ на недружественные акции США и других стран.Как пояснил Пискарев, за изготовление и распространение фейков будет грозить до трех лет заключения, от пяти до десяти лет — если эти преступления совершит должностное лицо или организованная группа с использованием интернета или других способов публикации.Как сообщил РИА Новости первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, 3 марта законопроект рассмотрит профильный комитет, а на следующий день депутаты могут его принять сразу во втором и третьем чтениях.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, вооруженные силы рф
16:33 02.03.2022 (обновлено: 19:13 02.03.2022)
В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных
В Думу внесли поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о действиях российских военных
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Думу внесли поправки о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил, сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Как пояснил депутат, поправки поступили в комитет по законодательству для дальнейшего рассмотрения на сессии Госдумы
.
"Это не отдельный законопроект, это поправка в законопроект, который уже сегодня рассмотрен в первом чтении. Мы имеем возможность внести поправки. Надеемся, что он будет внесен в ближайшее время", — добавил Пискарев.
Уголовную ответственность пропишут в проекте о мерах противодействия в ответ на недружественные акции США
и других стран.
Как пояснил Пискарев, за изготовление и распространение фейков будет грозить до трех лет заключения, от пяти до десяти лет — если эти преступления совершит должностное лицо или организованная группа с использованием интернета или других способов публикации.
"Если лицо, распространяющее эти фейки и заведомо знающее, что они ложные, и после этого случились общественно опасные последствия, то тогда наказание будет до 15 лет лишения свободы", — заключил депутат.
Как сообщил РИА Новости первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, 3 марта законопроект рассмотрит профильный комитет, а на следующий день депутаты могут его принять сразу во втором и третьем чтениях.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила
, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине
. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО
.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.