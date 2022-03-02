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В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных

В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных - РИА Новости, 02.03.2022

В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных

В Думу внесли поправки о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил, сообщил глава... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:33

2022-03-02T16:33

2022-03-02T19:13

общество

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Думу внесли поправки о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских вооруженных сил, сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Как пояснил депутат, поправки поступили в комитет по законодательству для дальнейшего рассмотрения на сессии Госдумы.Уголовную ответственность пропишут в проекте о мерах противодействия в ответ на недружественные акции США и других стран.Как пояснил Пискарев, за изготовление и распространение фейков будет грозить до трех лет заключения, от пяти до десяти лет — если эти преступления совершит должностное лицо или организованная группа с использованием интернета или других способов публикации.Как сообщил РИА Новости первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, 3 марта законопроект рассмотрит профильный комитет, а на следующий день депутаты могут его принять сразу во втором и третьем чтениях.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сейчас идет "колоссальный поток фейков" о действиях российских военных на Украине. К этому, по данным ведомства, причастны иностранные спецслужбы, а координирует их НАТО.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

общество, госдума рф, россия, вооруженные силы рф