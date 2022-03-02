https://ria.ru/20220302/erdogan-1776037688.html
Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции
Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции - РИА Новости, 02.03.2022
Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган продолжает контакты с Москвой и Киевом для преодоления кризиса на Украине, сообщил пресс-секретарь правящей партии справедливости РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:43
2022-03-02T13:43
2022-03-02T13:43
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
донбасс
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган продолжает контакты с Москвой и Киевом для преодоления кризиса на Украине, сообщил пресс-секретарь правящей партии справедливости и развития Омер Челик."Президент продолжает контакты с обеими сторонами для преодоления кризиса. Сегодня также планируются контакты", - сказал Челик на брифинге в среду.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775955898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика
Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции
В правящей партии Турции заявили, что Эрдоган продолжает контакты с Москвой и Киевом