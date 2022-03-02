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Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции

Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции - РИА Новости, 02.03.2022

Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган продолжает контакты с Москвой и Киевом для преодоления кризиса на Украине, сообщил пресс-секретарь правящей партии справедливости РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:43

2022-03-02T13:43

2022-03-02T13:43

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

донбасс

луганская народная республика

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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган продолжает контакты с Москвой и Киевом для преодоления кризиса на Украине, сообщил пресс-секретарь правящей партии справедливости и развития Омер Челик."Президент продолжает контакты с обеими сторонами для преодоления кризиса. Сегодня также планируются контакты", - сказал Челик на брифинге в среду.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775955898.html

турция

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика