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Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции
Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции - РИА Новости, 02.03.2022
Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган продолжает контакты с Москвой и Киевом для преодоления кризиса на Украине, сообщил пресс-секретарь правящей партии справедливости РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:43
2022-03-02T13:43
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
донбасс
луганская народная республика
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган продолжает контакты с Москвой и Киевом для преодоления кризиса на Украине, сообщил пресс-секретарь правящей партии справедливости и развития Омер Челик."Президент продолжает контакты с обеими сторонами для преодоления кризиса. Сегодня также планируются контакты", - сказал Челик на брифинге в среду.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775955898.html
турция
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика
13:43 02.03.2022
 
Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции

В правящей партии Турции заявили, что Эрдоган продолжает контакты с Москвой и Киевом

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган продолжает контакты с Москвой и Киевом для преодоления кризиса на Украине, сообщил пресс-секретарь правящей партии справедливости и развития Омер Челик.
"Президент продолжает контакты с обеими сторонами для преодоления кризиса. Сегодня также планируются контакты", - сказал Челик на брифинге в среду.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 02:09
В Турции заявили об отсутствии давления на страну для введения санкций
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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