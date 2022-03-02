https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776050911.html
Токаев отметил важность достижения компромисса по Украине
Токаев отметил важность достижения компромисса по Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Токаев отметил важность достижения компромисса по Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил важность достижения компромисса в ходе... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:39
2022-03-02T14:39
2022-03-02T14:50
казахстан
санкции в отношении россии
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
признание днр и лнр в россии
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АЛМА-АТА, 2 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил важность достижения компромисса в ходе переговоров по Украине, сообщила пресс-служба казахстанского лидера."При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, главы государств также обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.
https://ria.ru/20220302/kazakhstan-1776015309.html
казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, санкции в отношении россии, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, признание днр и лнр в россии
14:39 02.03.2022 (обновлено: 14:50 02.03.2022)
Токаев отметил важность достижения компромисса по Украине
Токаев в разговоре с Путиным отметил важность достижения компромисса по Украине