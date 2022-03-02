Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776050911.html
Токаев отметил важность достижения компромисса по Украине
Токаев отметил важность достижения компромисса по Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Токаев отметил важность достижения компромисса по Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил важность достижения компромисса в ходе... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:39
2022-03-02T14:50
казахстан
санкции в отношении россии
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772150770_0:60:3149:1831_1920x0_80_0_0_1f34ff898922b836328b160b681e54e0.jpg
АЛМА-АТА, 2 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил важность достижения компромисса в ходе переговоров по Украине, сообщила пресс-служба казахстанского лидера."При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, главы государств также обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.
https://ria.ru/20220302/kazakhstan-1776015309.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772150770_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_29d7e87c669ee8d1ee6a9faa79b59baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, санкции в отношении россии, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, признание днр и лнр в россии
14:39 02.03.2022 (обновлено: 14:50 02.03.2022)
 
Токаев отметил важность достижения компромисса по Украине

Токаев в разговоре с Путиным отметил важность достижения компромисса по Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 2 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил важность достижения компромисса в ходе переговоров по Украине, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, главы государств также обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:24
Токаев поручил модернизировать структуру и состав ВС Казахстана
 
КазахстанСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала