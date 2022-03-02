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Посол в Лондоне допустил полный разрыв отношений России и Великобритании
Посол в Лондоне допустил полный разрыв отношений России и Великобритании - РИА Новости, 02.03.2022
Посол в Лондоне допустил полный разрыв отношений России и Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин не исключил полного разрыва дипломатических отношений между двумя странами. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:10
2022-03-02T14:44
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
великобритания
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин не исключил полного разрыва дипломатических отношений между двумя странами.Вместе с этим глава дипмиссии подчеркнул, что сейчас посольство работает "в прежнем режиме", консульский прием продолжается.Келин добавил, что в Лондоне отменяются все его публичные выступления."Я вчера должен был выступать в парламенте, это отменили. В пятницу должен был выступать в школе экономики в Лондоне, это тоже отменили", — заключил посол.В конце февраля Британия после признания Москвой суверенитета ЛНР и ДНР ввела санкции против некоторых российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.Затем Лондон ввел санкции в связи со спецоперацией в Донбассе против президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и руководителей нескольких компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК.Британские власти заморозили активы ВТБ, закрыли доступ для российских компаний к заимствованиям на своем рынке, запретили экспорт высокотехнологичного оборудования, запретили полеты "Аэрофлота", а также ограничили размер банковского счета для россиян на уровне 50 тысяч фунтов.В понедельник Лондон расширил банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк. Во вторник был принят закон, запрещающий судам, имеющим любое отношение к России, заходить в британские порты.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776035014.html
https://ria.ru/20220301/putin-1775859364.html
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, великобритания
14:10 02.03.2022 (обновлено: 14:44 02.03.2022)
 
Посол в Лондоне допустил полный разрыв отношений России и Великобритании

Посол России в Лондоне Келин не исключил разрыва дипотношений с Британией

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин не исключил полного разрыва дипломатических отношений между двумя странами.
"Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны, а разрыв дипломатических отношений будет означать, что не только мы, но и посольство Британии в Москве будет вынуждено покинуть (Россию. — Прим. ред.)", — заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Вместе с этим глава дипмиссии подчеркнул, что сейчас посольство работает "в прежнем режиме", консульский прием продолжается.
Келин добавил, что в Лондоне отменяются все его публичные выступления.
"Я вчера должен был выступать в парламенте, это отменили. В пятницу должен был выступать в школе экономики в Лондоне, это тоже отменили", — заключил посол.
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В конце февраля Британия после признания Москвой суверенитета ЛНР и ДНР ввела санкции против некоторых российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.
Затем Лондон ввел санкции в связи со спецоперацией в Донбассе против президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и руководителей нескольких компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК.
Британские власти заморозили активы ВТБ, закрыли доступ для российских компаний к заимствованиям на своем рынке, запретили экспорт высокотехнологичного оборудования, запретили полеты "Аэрофлота", а также ограничили размер банковского счета для россиян на уровне 50 тысяч фунтов.
В понедельник Лондон расширил банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк. Во вторник был принят закон, запрещающий судам, имеющим любое отношение к России, заходить в британские порты.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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