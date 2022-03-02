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https://ria.ru/20220302/blagoustroystvo-1776060454.html
Более ста территорий Ленобласти благоустроят в 2023 году
Более ста территорий Ленобласти благоустроят в 2023 году - РИА Новости, 02.03.2022
Более ста территорий Ленобласти благоустроят в 2023 году
Власти Ленинградской области в 2023 году благоустроят более ста общественных территорий, за которые проголосовали местные жители, сообщил председатель... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:13
2022-03-02T15:13
ленинградская область
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году благоустроят более ста общественных территорий, за которые проголосовали местные жители, сообщил председатель регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.По его словам, комитет по ЖКХ Ленинградской области и Центр компетенций подвели итоги голосования за благоустройство территорий, которое проходило с 7 по 25 февраля на платформе вМесте47.рф. Жители определили приоритетные общественные пространства. Их благоустройство запланировано на 2023 год по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".Проекты для мест притяжения в населенных пунктах с численностью населения больше 10 тысяч человек разработают специалисты - в том числе во время архитектурного хакатона. Весной - ориентировочно в апреле - выбор из готовых проектов также сделают жители во время онлайн-голосования.В 2022 году в Ленинградской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" идет благоустройство 77 территорий, за которые жители проголосовали в прошлом году, отметили, в свою очередь, в пресс-службе региональной администрации.
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ленинградская область, общество
15:13 02.03.2022
 

Более ста территорий Ленобласти благоустроят в 2023 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДетская площадка
Детская площадка - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году благоустроят более ста общественных территорий, за которые проголосовали местные жители, сообщил председатель регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.
По его словам, комитет по ЖКХ Ленинградской области и Центр компетенций подвели итоги голосования за благоустройство территорий, которое проходило с 7 по 25 февраля на платформе вМесте47.рф. Жители определили приоритетные общественные пространства. Их благоустройство запланировано на 2023 год по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Всего в голосовании приняли участие более 70 тысяч жителей. Самыми активными стали респонденты из Гатчинского, Всеволожского, Волховского, Ломоносовского районов и Соснового Бора. Победившие парки, скверы, набережные, многофункциональные спортивные и детские пространства ждет подготовка дизайн-проектов с учетом пожеланий жителей, участие в отборе на включение в программу и выделение средств на реализацию", ― пояснил Тимков.
Проекты для мест притяжения в населенных пунктах с численностью населения больше 10 тысяч человек разработают специалисты - в том числе во время архитектурного хакатона. Весной - ориентировочно в апреле - выбор из готовых проектов также сделают жители во время онлайн-голосования.
В 2022 году в Ленинградской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" идет благоустройство 77 территорий, за которые жители проголосовали в прошлом году, отметили, в свою очередь, в пресс-службе региональной администрации.
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