https://ria.ru/20220302/blagoustroystvo-1776060454.html

Более ста территорий Ленобласти благоустроят в 2023 году

Более ста территорий Ленобласти благоустроят в 2023 году - РИА Новости, 02.03.2022

Более ста территорий Ленобласти благоустроят в 2023 году

Власти Ленинградской области в 2023 году благоустроят более ста общественных территорий, за которые проголосовали местные жители, сообщил председатель... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:13

2022-03-02T15:13

2022-03-02T15:13

ленинградская область

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году благоустроят более ста общественных территорий, за которые проголосовали местные жители, сообщил председатель регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.По его словам, комитет по ЖКХ Ленинградской области и Центр компетенций подвели итоги голосования за благоустройство территорий, которое проходило с 7 по 25 февраля на платформе вМесте47.рф. Жители определили приоритетные общественные пространства. Их благоустройство запланировано на 2023 год по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".Проекты для мест притяжения в населенных пунктах с численностью населения больше 10 тысяч человек разработают специалисты - в том числе во время архитектурного хакатона. Весной - ориентировочно в апреле - выбор из готовых проектов также сделают жители во время онлайн-голосования.В 2022 году в Ленинградской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" идет благоустройство 77 территорий, за которые жители проголосовали в прошлом году, отметили, в свою очередь, в пресс-службе региональной администрации.

https://ria.ru/20220301/investitsii-1775839493.html

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Алёна Пава

ленинградская область, общество