https://ria.ru/20220302/aid-1776151067.html

Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах

Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах - РИА Новости, 02.03.2022

Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах

В России создали межведомственный штаб для оказания помощи населению Украины в контролируемых российскими войсками районах, в ДНР и ЛНР, сообщил начальник... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:23

2022-03-02T23:23

2022-03-02T23:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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киев

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В России создали межведомственный штаб для оказания помощи населению Украины в контролируемых российскими войсками районах, в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.В штабе в круглосуточном режиме работают представители федеральных ведомств, госкорпораций и регионов.Сейчас первоочередная задача структуры — обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан Украины и иностранцев.Он отметил, что все жители районов Украины, подконтрольных российским войскам, будут обеспечены всем необходимым.Он уточнил, что подготовлено уже более 10,5 тысячи тонн таких грузов.Вместе с этим, мирные жители некоторых блокированных городов и населенных пунктов не могут их покинуть, так как этому препятствуют украинские националисты, используя людей в качестве живого щита, указал начальник НЦУО.Он добавил, что в зонах ответственности, контролируемых Вооруженными силами России, гуманитарные коридоры действуют.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.По официальным данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины более 2870 убиты и около 3700 ранены.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, госдума рф, киев