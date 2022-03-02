https://ria.ru/20220302/aid-1776151067.html
Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах
Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах - РИА Новости, 02.03.2022
Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах
В России создали межведомственный штаб для оказания помощи населению Украины в контролируемых российскими войсками районах, в ДНР и ЛНР, сообщил начальник... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:23
2022-03-02T23:23
2022-03-02T23:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
госдума рф
киев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В России создали межведомственный штаб для оказания помощи населению Украины в контролируемых российскими войсками районах, в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.В штабе в круглосуточном режиме работают представители федеральных ведомств, госкорпораций и регионов.Сейчас первоочередная задача структуры — обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан Украины и иностранцев.Он отметил, что все жители районов Украины, подконтрольных российским войскам, будут обеспечены всем необходимым.Он уточнил, что подготовлено уже более 10,5 тысячи тонн таких грузов.Вместе с этим, мирные жители некоторых блокированных городов и населенных пунктов не могут их покинуть, так как этому препятствуют украинские националисты, используя людей в качестве живого щита, указал начальник НЦУО.Он добавил, что в зонах ответственности, контролируемых Вооруженными силами России, гуманитарные коридоры действуют.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.По официальным данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины более 2870 убиты и около 3700 ранены.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, госдума рф, киев
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В России создали межведомственный штаб для оказания помощи населению Украины в контролируемых российскими войсками районах, в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В штабе в круглосуточном режиме работают представители федеральных ведомств, госкорпораций и регионов.
Сейчас первоочередная задача структуры — обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан Украины
и иностранцев.
"Система достойного приема граждан Украины на территории России на данный момент работает эффективно и бесперебойно. Оперативно решаются вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов — в образовательных учреждениях, а также по трудоустройству прибывающих граждан по месту временного пребывания", — подчеркнул Мизинцев.
Он отметил, что все жители районов Украины, подконтрольных российским войскам, будут обеспечены всем необходимым.
"Для оказания помощи населению Украины сформированы колонны с гуманитарными грузами. Это продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости", — рассказал Мизинцев.
Он уточнил, что подготовлено уже более 10,5 тысячи тонн таких грузов.
Вместе с этим, мирные жители некоторых блокированных городов и населенных пунктов не могут их покинуть, так как этому препятствуют украинские националисты, используя людей в качестве живого щита, указал начальник НЦУО.
"Обращаемся ко всем международным организациям, всем без исключения, а также к руководству Украины — немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров для выхода в безопасные места всех граждан, кто изъявил на это желание, всех без исключения", — заявил Мизинцев.
Он добавил, что в зонах ответственности, контролируемых Вооруженными силами России, гуманитарные коридоры действуют.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря
и блокировали Мариуполь
. Российские военные также взяли под контроль Херсон
.
По официальным данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины более 2870 убиты и около 3700 ранены.
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
1 из 14
Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.
2 из 14
Массированному обстрелу подверглась Горловка.
3 из 14
ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
4 из 14
В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.
5 из 14
Разрушены дома и социальные учреждения.
6 из 14
За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.
7 из 14
Жители Донецка прячутся от обстрела.
8 из 14
Снаряды плотно ложились в жилую застройку.
9 из 14
Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.
10 из 14
Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.
11 из 14
Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.
12 из 14
На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.
13 из 14
Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.
14 из 14
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.
1 из 14
Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.
2 из 14
Массированному обстрелу подверглась Горловка.
3 из 14
ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
4 из 14
В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.
5 из 14
Разрушены дома и социальные учреждения.
6 из 14
За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.
7 из 14
Жители Донецка прячутся от обстрела.
8 из 14
Снаряды плотно ложились в жилую застройку.
9 из 14
Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.
10 из 14
Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.
11 из 14
Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.
12 из 14
На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.
13 из 14
Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.
14 из 14
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.