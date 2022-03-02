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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/aid-1776151067.html
Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах
Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах - РИА Новости, 02.03.2022
Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах
В России создали межведомственный штаб для оказания помощи населению Украины в контролируемых российскими войсками районах, в ДНР и ЛНР, сообщил начальник... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:23
2022-03-02T23:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
госдума рф
киев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В России создали межведомственный штаб для оказания помощи населению Украины в контролируемых российскими войсками районах, в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.В штабе в круглосуточном режиме работают представители федеральных ведомств, госкорпораций и регионов.Сейчас первоочередная задача структуры — обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан Украины и иностранцев.Он отметил, что все жители районов Украины, подконтрольных российским войскам, будут обеспечены всем необходимым.Он уточнил, что подготовлено уже более 10,5 тысячи тонн таких грузов.Вместе с этим, мирные жители некоторых блокированных городов и населенных пунктов не могут их покинуть, так как этому препятствуют украинские националисты, используя людей в качестве живого щита, указал начальник НЦУО.Он добавил, что в зонах ответственности, контролируемых Вооруженными силами России, гуманитарные коридоры действуют.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.По официальным данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины более 2870 убиты и около 3700 ранены.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, госдума рф, киев
23:23 02.03.2022 (обновлено: 23:27 02.03.2022)
 

Минобороны окажет гуманитарную помощь украинцам в контролируемых районах

CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorialХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorial
Херсон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В России создали межведомственный штаб для оказания помощи населению Украины в контролируемых российскими войсками районах, в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В штабе в круглосуточном режиме работают представители федеральных ведомств, госкорпораций и регионов.
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
Сейчас первоочередная задача структуры — обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан Украины и иностранцев.

"Система достойного приема граждан Украины на территории России на данный момент работает эффективно и бесперебойно. Оперативно решаются вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов — в образовательных учреждениях, а также по трудоустройству прибывающих граждан по месту временного пребывания", — подчеркнул Мизинцев.

Он отметил, что все жители районов Украины, подконтрольных российским войскам, будут обеспечены всем необходимым.
"Для оказания помощи населению Украины сформированы колонны с гуманитарными грузами. Это продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости", — рассказал Мизинцев.
Он уточнил, что подготовлено уже более 10,5 тысячи тонн таких грузов.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Вместе с этим, мирные жители некоторых блокированных городов и населенных пунктов не могут их покинуть, так как этому препятствуют украинские националисты, используя людей в качестве живого щита, указал начальник НЦУО.
"Обращаемся ко всем международным организациям, всем без исключения, а также к руководству Украины — немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров для выхода в безопасные места всех граждан, кто изъявил на это желание, всех без исключения", — заявил Мизинцев.
Он добавил, что в зонах ответственности, контролируемых Вооруженными силами России, гуманитарные коридоры действуют.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.
По официальным данным Минобороны на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины более 2870 убиты и около 3700 ранены.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены дома и социальные учреждения.

Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

Женщина у жилого дома в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка прячутся от обстрела.

Жители города прячутся от обстрела на улице Парковская в Донецке
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

Пожар в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

Военнослужащий у трупа сотрудника газовой службы, погибшего в результате обстрелов в Киевском районе Донецка
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

Сгоревший автомобиль во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице в подъезде
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
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