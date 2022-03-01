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Автомобилисты в Сургуте выстроились в знак Z в поддержку ВС России

Автомобилисты в Сургуте выстроились в знак Z в поддержку ВС России - РИА Новости, 01.03.2022

Автомобилисты в Сургуте выстроились в знак Z в поддержку ВС России

Автомобилисты в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выстроились в знак Z в поддержку Вооруженных сил России, сообщает администрация города. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:49

2022-03-01T16:49

2022-03-01T16:49

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

сургут

украина

денис пушилин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Автомобилисты в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выстроились в знак Z в поддержку Вооруженных сил России, сообщает администрация города.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак Z. В видеообращении во вторник он заявил ,что "самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, - нанести на свой автомобиль знак Z". Он добавил, что "уже многие это сделали", и призвал "журналистов, блогеров, общественников, всех друзей Донбасса" присоединиться к этой инициативе."Сургутяне организовали флешмоб со знаком Z. Автомобилисты выстроились в знак Z в поддержку Вооруженных сил России. Также горожане наносят на свои авто букву Z. Таким же хештегом сопровождают посты в соцсетях", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, сургут, украина, денис пушилин