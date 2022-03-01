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Автомобилисты в Сургуте выстроились в знак Z в поддержку ВС России
Автомобилисты в Сургуте выстроились в знак Z в поддержку ВС России - РИА Новости, 01.03.2022
Автомобилисты в Сургуте выстроились в знак Z в поддержку ВС России
Автомобилисты в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выстроились в знак Z в поддержку Вооруженных сил России, сообщает администрация города. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:49
2022-03-01T16:49
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
сургут
украина
денис пушилин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Автомобилисты в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выстроились в знак Z в поддержку Вооруженных сил России, сообщает администрация города.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак Z. В видеообращении во вторник он заявил ,что "самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, - нанести на свой автомобиль знак Z". Он добавил, что "уже многие это сделали", и призвал "журналистов, блогеров, общественников, всех друзей Донбасса" присоединиться к этой инициативе."Сургутяне организовали флешмоб со знаком Z. Автомобилисты выстроились в знак Z в поддержку Вооруженных сил России. Также горожане наносят на свои авто букву Z. Таким же хештегом сопровождают посты в соцсетях", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
в мире, россия, ситуация в днр и лнр, сургут, украина, денис пушилин
16:49 01.03.2022
 
Автомобилисты в Сургуте выстроились в знак Z в поддержку ВС России

Автомобилисты в Сургуте выстроились в знак Z в поддержку Вооруженных сил России

© Страница Администрации Сургута во ВКонтактеАкция автомобилистов в Сургуте
Акция автомобилистов в Сургуте
© Страница Администрации Сургута во ВКонтакте
Акция автомобилистов в Сургуте
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Автомобилисты в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) выстроились в знак Z в поддержку Вооруженных сил России, сообщает администрация города.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак Z. В видеообращении во вторник он заявил ,что "самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, - нанести на свой автомобиль знак Z". Он добавил, что "уже многие это сделали", и призвал "журналистов, блогеров, общественников, всех друзей Донбасса" присоединиться к этой инициативе.
"Сургутяне организовали флешмоб со знаком Z. Автомобилисты выстроились в знак Z в поддержку Вооруженных сил России. Также горожане наносят на свои авто букву Z. Таким же хештегом сопровождают посты в соцсетях", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибром 120 мм и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибром 120 мм и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены дома и социальные учреждения.

Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

Женщина у жилого дома в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка прячутся от обстрела.

Жители города прячутся от обстрела на улице Парковская в Донецке
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

Пожар в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

Военнослужащий у трупа сотрудника газовой службы, погибшего в результате обстрелов в Киевском районе Донецка
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

Сгоревший автомобиль во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице в подъезде
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибром 120 мм и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
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