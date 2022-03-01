https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775873379.html
Зеленский призвал Шольца закрыть воздушное пространство над Украиной
Зеленский призвал Шольца закрыть воздушное пространство над Украиной - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский призвал Шольца закрыть воздушное пространство над Украиной
Владимир Зеленский в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о необходимости закрыть воздушное пространство над Украиной и призвал ускорить работу по... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:48
2022-03-01T16:48
2022-03-01T17:00
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
олаф шольц
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о необходимости закрыть воздушное пространство над Украиной и призвал ускорить работу по приему страны в ЕС."Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Поговорил о российских ударах по жилым районам в украинских городах во время мирных переговоров. Подчеркнул необходимость закрыть небо над Украиной. Работа по приему Украины в ЕС должна ускориться", - написал Зеленский в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775846581.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, в мире, олаф шольц, россия, владимир зеленский
16:48 01.03.2022 (обновлено: 17:00 01.03.2022)
Зеленский призвал Шольца закрыть воздушное пространство над Украиной
Президент Зеленский призвал Шольца закрыть воздушное пространство над Украиной